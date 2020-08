Municipio gastó 130 mil pesos en tapetes sanitizantes para entregarlos a comerciantes

Gilberto Navarro

Guanajuato. –La construcción de la base de Bomberos Simub en la Unidad Deportiva Yerbabuena se encuentra ‘atorada’ desde hace meses por la falta de recursos que ha dejado la pandemia.

Y es que una de las principales fuentes de financiamiento de la corporación voluntaria es la carrera atlética que organizan cada año, la cual no se podrá llevar a cabo por la contingencia sanitaria.

Así lo dio a conocer Iztayul Zamudio, jefe de bomberos Simub, quien afirmó que ha buscado al presidente municipal, Alejandro Navarro, para solicitar apoyo y poder avanzar en la construcción de la base de bomberos que atienda la zona sur de la Capital.

“En eso estamos, estoy esperando sacar una cita con él, no ha podido atender este tipo de cosas. Es algo importantísimo, en la zona sur no hay una instalación digna para el cuerpo de bomberos, vendría a beneficiar a todo mundo, tanto a los bomberos como a la ciudadanía. Está atorado, desde abril no hemos podido darle seguimiento”

Ya existe un proyecto arquitectónico para la construcción de la nueva base de bomberos Simub en el terreno donado por el Ayuntamiento, pero la corporación debe de presentar un avance en los construcción en los próximos tres años, de lo contrario perderán la donación, lo cual aseguró Iztayul Zamudio no sucederá.

Señaló que, debido a la emergencia sanitaria, también se cancela la edición de este año de la carrera que realizan para recaudar fondos, tampoco podrán adquirir equipamiento para los bomberos Simub.

“Este año no se va a poder tener ese recurso, la carrera está cancelada por obvias razones. Estamos viendo otras opciones, pero es difícil, la gente que siempre está apoyando a bomberos también está en un problema económico”.

Finalmente señaló que, aunque no habrá una mejora de equipamento, la operatividad de bomberos Simub está garantizada.

G.R