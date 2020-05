Municipio finalmente podrá acceder a 12 mdp de fondo minero

Gilberto Navarro

Guanajuato.- Los trabajos de adecuación y expansión del Panteón de Santa Teresa ya culminaron, informó el director general de Servicios Públicos municipales, Marco Antonio Figueroa.

En semanas anteriores, la administración municipal dio a conocer que se estaba construyendo una ‘fosa provisoria’ en el panteón de la comunidad de Santa Teresa, en la cual se sepultarían a fallecidos por Covid-19 que no pudieran pagar la sepultura, o estuvieran en calidad de desconocidos, lo que provocó preocupación entre los pobladores ante el riesgo de un posible foco de infección.

El funcionario sostuvo que, en los trabajos de ampliación, en donde se construía lo que se denominó como fosa, no hay riesgo alguno para la población.

“La adecuación que se hizo ahí quedó ya, no hay nada que temer; una persona que fallezca de Covid-19, se toman las medidas para que no contagie, así que no hay problema y además depende del domicilio de la persona se va a canalizar, es como una disposición normal, se hace la fosa, se construye una gaveta en el fondo y se sella con concreto y tierra, no hay un procedimiento especial”.

Dijo que en todos los panteones del municipio hay capacidad para inhumaciones, a excepción del de Santa Paula, que es el único que ya no cuenta con espacios para nuevas sepulturas.

Explicó que en el caso de que una persona que falleciera por Covid-19, y sus familiares decidieran cremarlo, existe la posibilidad de hacerlo aquí mismo en la ciudad, ya que el ISSEG, cuenta con un horno crematorio funcional.

“En un servicio que el ISSEG tiene a disposición y que al municipio le viene bien, porque como va a ser opcional si las personas quieren incinerar, que el ISSEG tenga en condiciones de operación su crematorio, da la posibilidad de que, si alguien quiere la cremación, no tenga que salir a León o Irapuato”.

Por si no lo viste: