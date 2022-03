Debido a un error de cálculo, León gastará 15 mdp más para ampliar los contratos de empresas de limpieza y vigilancia

Carolina Esqueda

León.- Por un error de cálculo en las suficiencias presupuestales para renovar los contratos de limpieza y vigilancia en edificios y oficinas municipales, el Comité de Adquisiciones tuvo que aprobar una ampliación de contratos por tres meses a las tres prestadoras de servicios contratadas en marzo del año pasado, por un monto total de 15.3 millones de pesos.

Las ampliaciones de contratos aplicarán a partir del 1 de abril y hasta el 30 de junio, en lo que la Dirección de Servicios Generales de la Tesorería de León prepara una nueva convocatoria con los montos actualizados, con los cuales seguirán prestando sus servicios las empresas Especialistas en Limpieza Empresarial S.A. de C.V. y Secolimpsa y Comercializadora S.A. de C.V. por un total de 9 millones 732 mil 897 millones de pesos, para mantener el aseo y el abastecimiento de insumos en los baños públicos.

Para la seguridad privada, la empresa Tecnovigilancia S.A. de C.V. recibirá 5 millones 582 mil 167 pesos por la extensión de tres meses.

Las tres empresas fueron contratadas desde el 17 de marzo de 2021 a través de sus respectivos procesos de licitación pública local con los números DGRMYSG-LPL-003/2021 y DGRMYSG-LPL-004/2021, por un periodo de 12 meses y fecha de vencimiento el 31 de marzo de este año.

En el caso de Especialistas en Limpieza Empresarial, recibieron un contrato por 34 millones 062 mil 721 pesos, mientras que Secolimpsa obtuvo un contrato por 5 millones 935 mil 771 pesos. Para Tecnovigilancia, que quedó como único proveedor, la contratación fue por 22 millones 718 mil 830 pesos.

Las licitaciones para renovar los servicios fueron lanzadas el nueve de febrero de este año, y los fallos debían otorgarse el siete de marzo, sin embargo tuvieron que declararse desiertas y cancelar el proceso, debido a que todas las propuestas presentadas rebasaron los techos presupuestales muy por encima del 10 por ciento que marca la ley para considerarse no viable.

En el caso de la limpieza, con el número DGRMYSG-LPL-003/2022, el tope asignado fue de 43 millones 096 mil 123 pesos, mientras que la mejor propuesta económica fue de 59 millones 212 mil 510 pesos, de tres proveedores que participaron en todo el proceso.

Para la vigilancia, lanzada con el número DGRMYSG-LPL-004/2022 y en la que también participaron tres proveedores, la mejor propuesta económica fue de 33 millones 404 mil 786 pesos, para un techo presupuestal de 23 millones 051 mil 859 pesos.

Y aunque las ampliaciones de los dos servicios fueron aprobadas por unanimidad del Comité, las regidoras de Morena, Erika Rocha Rivera y Gabriela Echeverría González, pidieron un llamado de atención hacia la dependencia responsable de haber armado mal las bases de la convocatoria, para evitar que el error vuelva a repetirse.

“Estos errores sí deben tener una consecuencia porque no nos pueden estar pasando. Los procesos que tenemos que seguir tienen que ser muy claros y buscar las ampliaciones con otra metodología, no es el proceso que tenemos que llevar porque alguien sumó mal… Se hicieron los señalamientos cuando salieron las bases, yo estuve pidiendo que nos aclararan que era lo que estaba mal porque a mí no me salían las cuentas y hoy tenemos que hacer una ampliación. Debe haber una consecuencia o un señalamiento para que esto no vuelva a repetirse” dijo Echeverría González al emitir su voto.

Por su parte, el síndico José Arturo Sánchez Castellanos, quien preside el Comité de Adquisiciones, aseguró que se tomarán en cuenta las observaciones, aunque también justificó el error de cálculo asegurando que los sobreprecios se debieron a que el comité también aprobó un aumento de entre el 60 y el 70 por ciento en los sueldos al personal subcontratado, y éste no fue tomado en cuenta a la hora de armar las convocatorias.

“Estas modificaciones se deben a las decisiones de este comité de incrementar todos los sueldos de los trabajadores, que trabajan para el municipio de manera subcontratada, y efectivamente no se lograron empatar los tiempos de la modificación presupuestal porque no se pudo hacer la convocatoria ya con el presupuesto modificado, pero se toma en cuenta el comentario para que en caso de que se vuelva a presentar un asunto de estos, se trabaje paralelamente en la modificación presupuestal que se requiera”, respondió.

