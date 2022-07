Knapp aseguró que el municipio de Celaya, trabaja en continuar brindando facilidades a los inversionistas y en promover

Celaya.- Celaya se ubica dentro del ‘Top 10’ de las ciudades de las Américas del futuro. Esto según el ranking bienal de ‘Americas Cities of the future 2021/022’. Posicionó a este municipio en el lugar número 3 en el rubro de rentabilidad y en la posición 8 del mismo, en el rubro de potencial económico.

El Director de Desarrollo Económico, Eduardo Knapp, informó que esto es gracias a la solidez de sus empresas en el municipio de Celaya. También por las facilidades para hacer negocios y su ventajosa ubicación geográfica.

Knapp aseguró que el municipio de Celaya, trabaja en continuar brindando facilidades a los inversionistas y en promover las amplias ventajas competitivas de Celaya.

El funcionario explicó que la sexta edición del ranking bienal de Americas cities of the future 2021/022 de Intelligence forma parte de la cartera de productos y servicios de inversión del Financial Times, periódico de origen británico. Esto con especial énfasis en noticias internacionales de negocios y economía. Se centra principalmente en noticias sobre inversión extranjera directa y análisis en profundidad del clima de inversión empresarial en muchos sectores.

Analizan más de 200 ubicaciones

En total, se analizaron 210 ubicaciones para el estudio. Luego se recopilaron datos para estas 210 ubicaciones en cinco categorías: potencial económico, facilidad comercial, capital humano y estilo de vida, rentabilidad y conectividad.

“Ambas posiciones son muy importantes, porque reflejan la capacidad y fortaleza de las empresas para hacer frente a situaciones extraordinarias y emergentes como la pandemia; las empresas ubicadas en nuestro municipio, han podido, a su ritmo, con estrategia, con trabajo y creatividad, sortear las afectaciones de la pandemia para mantenerse y retomar en la medida de lo posible, con sus planes de desarrollo previos a la crisis sanitaria. Varias reconfiguraron sus procesos, crearon nuevas líneas de producción y hoy aquí están los resultados de esos replanteamientos tácticos”.

El titular de Desarrollo Económico dijo que estas posiciones en el ranking del fDi, Americas cities of the future 2021/2022, significan que una parte importante del empleo pudo mantenerse y que está en recuperación.