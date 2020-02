Municipio comienza a reconstruir hogar, destruido en incendio, de la familia Guerrero

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Agustín Flores Guillén es un migrante que fue deportado hace varios años, por lo que desde hace cuatro años puso un negocio de tacos de guisado cerca de una conocida Plaza Comercial, sin embargo actualmente la Dirección de Fiscalización lo ha removido del lugar y al negarse le han informado que no tendrá el permiso de venta para continuar con su negocio, el cual es el sustento de la familia.

Don Agustín señala que hace cuatro años ante la falta de trabajo luego de ser deportado de los Estados Unidos decidió emprender su propio negocio junto con su familia, comenzó a un costado de una tienda departamental en Plaza Galerías, posteriormente lo fueron recorriendo hasta llegar hasta la calle Faja de Oro, se hizo de sus clientes quienes todas las mañanas pasaban a degustar su mercancía.

Sin embargo, el pasado fin de semana fue informado por parte de la Dirección de Fiscalización que no podría vender hasta que acudiera este martes a la dependencia por su permiso, pero al acudir le señalaron que no se le podía dar la autorización vendiera lo que vendiera.

Dijo: “Salió una señorita y me dijo de antemano “tú no tienes permiso en ningún lado”, le comenté que ya tenía cuatro vendiendo mi producto, me respondió que así tuviera 30 años no generaría antigüedad, yo soy inmigrante y estoy tratando de salir adelante, entonces ¿dónde está el apoyo?”.

Por otro lado otra de las personas le señaló que podría reubicarse en un lote baldío cercano, sin embargo dijo que es una propiedad privada: “luego nos señalaron que donde estaba iban a construir, pero es una banqueta, entonces son justificaciones que no son reales, y yo lo único que quiero es que me otorguen el permiso para seguir con mi trabajo, este ha sido el sustento de mi familia”.

