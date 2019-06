Municipio aspira a tener taller propio mecánico

La propuesta de la directora de Servicios Públicos municipales, Cecilia Phöls, asegura que no sólo agiliza los tiempos de compostura de las unidades del ayuntamiento, sino que también reduce costos

María Espino

Guanajuato.- La dirección de Servicios Públicos municipales debería contar con su propio taller mecánico para que los tiempos de compostura de las unidades que presenten algún tipo de falla sean menores, se les dé prioridad y no se gaste tanto dinero.

“Si bien no nos damos abasto, no se ha dado abasto el área, no es por falta de capacidad humana, me refiero a que no sepan cómo hacerlo, pero si los vehículos que son pocos, la mitad los tienes descompuestos y en los talleres te los entretienen mucho tiempo tu capacidad se ve reducida”. Cecilia Phöls, Regidora

Esto como una propuesta que ya se había hecho con el anterior director de dicha dependencia, Carlos Morán, y que en próximos días estará retomando la regidora Cecilia Phöls, presidenta de la Comisión de Servicios Públicos municipales, pues dijo que lograr que esta dirección cuente con su propio taller mecánico no sólo agiliza los tiempos de compostura de las unidades, sino que también reduce costos.

“Con el anterior director de Servicios Públicos comentamos el tema de los camiones dañados, por eso la propuesta de Servicios Públicos anteriormente era que propia área tenga su taller, con el fin de dar suficiencia a todas estas situaciones que se tienen”, señaló.

Pues recordó que el tema presupuestal es uno de los principales problemas de esta dirección porque no cuentan con recurso suficientes y encontrar maneras de sacar el trabajo y hacer más eficientes los recursos con los que se cuentan es muy importante para sacar el trabajo de servicios públicos, entre los que destacó la recolección de basura y la iluminación.

Phöls comentó que algo se debe hacer para que se reparen la mayoría de los vehículos y ponerlos en circulación, pues dijo que si de por si no se dan abasto con el trabajo en esta dirección y sin tener todas las herramientas de trabajo, pues resulta aún más difícil que el personal logre sacar todo el trabajo por muchas ganas que le pongan.