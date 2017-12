Municipio aplica una justicia selectiva: Iovana

Manifestó que el alcalde Edgar Castro Cerrillo tiene más de 16 expedientes a los que no les ha dado resolución

María Espino

Guanajuato.- La regidora priista Iovana Rocha Cano acusó a la actual administración de aplicar “una justicia selectiva”, pues dijo que sólo da resolución a ciertos asuntos y no a todos. Pues manifestó que el alcalde Edgar Castro Cerrillo tiene más de 16 expedientes a los que no les ha dado resolución.

“Creo que hemos estado viendo un mutis y una omisión importante que lo único que nos permite es sospechar sobre la justicia selectiva que tiene este Ayuntamiento sobre algunos de sus integrantes “, declaró en entrevista con correo.

“Estoy esperando que el Municipio inicie, no en un acto de revanchismo, pero sí en un acto de justicia no selectiva con los más de 16 expedientes que tiene el presidente municipal (Edgar Castro Cerrillo), a los que no les ha dado ningún tipo de respuesta, esto me parecer preocupante e ilegal, en mi caso se tardaron bastantes años en darme una respuesta y creo que esto no debería estar ocurriendo, ni con las recomendaciones en materia de Derechos Humanos que le suman un expediente más”.

Referente a los avances que presenta la impugnación que presentó ante el Tribunal de Justicia Administrativa, la funcionaria explicó que hasta donde sabe, el Municipio ya fue notificado sobre el hecho de que la inhabilitación por el momento no procede, dijo que resultará preocupante que el Ayuntamiento no sepa sobre lo que debe proceder y de qué manera, pues subrayó que eso evidenciará que sus compañeros no leyeron lo que votaron.

Adelantó que en enero inicia el desahogo de pruebas, además dijo que parte del proceso administrativo también está pendiente el civil y aseveró que en lo referente a la denuncia que el municipio interpuso ante el MP en su contra, hasta el momento no le han notificado.