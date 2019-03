Munícipes de Dolores y San Luis de la Paz no temen a indagación

Luis Gerardo Sánchez y Miguel Ángel Rayas comentan que están dispuestos a ser investigados para que se esclarezca el tema del audio de Hugo Estefanía con un miembro del cártel de Santa Rosa de Lima

Redacción

San Luis de la Paz / Dolores Hidalgo.- Los presidentes municipales de San Luis de la Paz, Luis Gerardo Sánchez y Miguel Ángel Rayas, respectivamente, se mostraron dispuestos a ser investigados para que se esclarezca el tema del audio donde supuestamente Hugo Estefanía, exalcalde de Cortazar, platica con un miembro de la delincuencia.

El mandatario ludovicense, Luis Gerardo Sánchez, reconoció que es un tema de análisis, pero que él y su administración están a disposición de cualquier investigación, pues considera importante dejar en claro que no tiene nexos con los supuestos interlocutores del audio, Hugo Estefanía Monroy y Noél Lara, ‘El Puma’, pues dijo que aunque al primero lo conoce por ser figura pública, nunca lo ha visto en persona ni ha cruzado, y del segundo jamás había oído.

“Yo no conocía al ‘Puma’, ni la estructura, ni si es de medio o de rango alto. No sé cómo son, ni cómo trabajan. Lo de Hugo Estefanía, nunca he platicado con él, lo conozco por conocer a ciertos políticos, por nombre, pero nunca lo había visto”, enfatizó, y dijo tener buena relación con el estado, pese a no haber permitido el Mando Único.

“Yo sería el segundo”

A su vez, Miguel Ángel Rayas Ortiz también apoyó al gobernador Diego Sinhué Rodríguez en el sentido de que los funcionarios sean investigados para evitar nexos con grupos criminales. Y respecto a los delitos de alto impacto que se han registrado en Dolores Hidalgo, dijo que son temas de índole estatal.

El presidente municipal dolorense se dijo a favor de ser investigado, pues opina que los funcionarios deben hacer las cosas siempre a la vista de los ciudadanos.

“Yo celebro las palabras del gobernador al señalar que todos se deberían de investigar. Si él dice que sería primero, yo sería el segundo (…). Creo que como funcionarios públicos se tiene una gran responsabilidad de hacer las cosas a la vista del ciudadano y no esconder nada”, pronunció.