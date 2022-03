Con diversas reacciónes de organismos y atletas, el mundo deportivo condena a Rusia por sus acciones militares contra Ucrania

Redacción

Nuevo León.- El pasado domingo, la tenista ucraniana Elina Svitolina, que debutaría hoy lunes en el Abierto GNP Seguros de Monterrey en México, anunció que se negaría a jugar contra ninguna tenista de Rusia o Bielorrusia como protesta hacia la guerra que estas dos naciones han emprendido contra Ucrania.

En un comunicado, Svitolina acorraló a las principales organizaciones del tenis mundial, la ATP, la WTA y la ITF, y las llamó a atender la recomendación del Comité Olímpico Internacional (COI) de prohibirles a los deportistas de estas naciones competir bajo su bandera, y que solo lo hagan como atletas neutrales.

“Creo que la situación actual requiere una clara posición de nuestras organizaciones: la ATP, la WTA y la ITF. Los deportistas ucranianos hemos pedido a la ATP, la WTA y la ITF que siguieran las recomendaciones del COI de aceptar a deportistas de Rusia o Bielorussia solo como atletas neutrales, sin poder mostrar sus símbolos nacionales, colores, banderas o himnos”, exigió Svitolina, quien se enfrentaría a la rusa Anastasia Potapova este lunes.

Pues esta tarde, y al parecer como respuesta directa a esta situación, la ATP confirmó que acataba la orden del COI, y que los tenistas rusos y bielorrusos solo podrán competir en sus torneos, incluyendo los Grand Slams, sin la bandera ni bajo el nombre ruso ni bielorruso.

Además, la Federación Internacional de Tenis (ITF) confirmó que expulsará a Rusia y a Bielorrusa de las competiciones internacionales por equipos, incluyendo la Copa Davis y la Billie Jean King Cup, de las que ambas selecciones rusas son vigentes campeonas, y por si fuera poco, tanto la ATP como la WTA confirmaron la suspensión del torneo de Moscú que iba a jugarse en septiembre en la capital rusa.

Joint Statement by the International Governing Bodies of Tennis



⬇️ — ATP Tour (@atptour) March 1, 2022

Esta es solo la última de las reacciones con las que el mundo deportivo condena a Rusia por la invasión de Ucrania, pero se suma a un sinnúmero de protestas de parte de distintos atletas y federaciones.

FIFA y UEFA suspenden a Rusia

La primera determinación tomada por el mundo del futbol en contra de Rusia tras el inicio del conflicto armado, fue quitarle al país la sede de la final de la Champions League 2021-22, que originalmente se disputaría el sábado 28 de mayo en San Petersburgo, pero que fue cambiada de sede al Stade de France en París, Francia.

Sin embargo, este domingo tanto la FIFA como la UEFA dieron un paso más adelante, y anunciaron una histórica sanción a la Federación Rusa de Futbol, pues su selección nacional fue expulsada de toda competición internacional, incluyendo las eliminatorias de la Copa Mundial, por lo que Rusia queda fuera de la Copa Mundial de Catar 2022, que se disputará a finales del año.

“El mundo del fútbol está totalmente unido y se solidariza con el pueblo ucraniano”, dijeron dijeron la FIFA y la UEFA en un comunicado conjunto.

Por su parte, la UEFA dejó fuera al último representante ruso que seguía en carrera en una copa europea esta temporada. Tal es el caso del Spartak Moscú, que disputaba la Europa League. El RB Leipzig de Alemania, que iba a enfrentar a Spartak el 10 y 17 de marzo, avanzó directamente a los cuartos de final.

FIFA/UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions



▶️ https://t.co/Q2htzW3W9z pic.twitter.com/LFo1bUtqmm — FIFA Media (@fifamedia) February 28, 2022

COI recomienda no invitar atletas rusos a competencias oficiales

Además de las reacciones de FIFA y UEFA, el COI ya había anunciado que los deportistas olímpicos rusos y bielorrusos podrían competir solo bajo una bandera neutral, sin ninguna referencia a sus países de origen, pero ahora fue un paso más allá.

El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó este lunes a las federaciones deportivas internacionales y a los organizadores de campeonatos deportivos que no inviten ni permitan la participación de deportistas y técnicos de Rusia y Bielorrusia en competiciones internacionales.

“La actual guerra en Ucrania pone al Movimiento Olímpico en un dilema. Si bien los deportistas de Rusia y Bielorrusia podrían continuar participando en eventos deportivos, muchos deportistas de Ucrania no pueden hacerlo debido al ataque a su país. Este es un dilema que no se puede resolver”, apuntó el COI.

El comité recomendó que deportistas rusos y bielorrusos no tomen parte en competiciones internacionales con el fin de “proteger la integridad” de estas y la seguridad de todos los participantes.

IOC Executive Board recommends no participation of Russian and Belarusian athletes and officialshttps://t.co/XZyLIi11XR — IOC MEDIA (@iocmedia) February 28, 2022

Atletas ucranianos protestan a su manera

Además de la tenista Elina Svitolina, varios otros deportistas ucranianos han aprovechado sus disciplinas para protestar por las acciones militares que se llevan a cabo contra su país.

El futbolista internacional ucraniano Ruslan Malinovskyi, por ejemplo, celebró un tanto para su equipo, la Atalanta de Italia, con una camiseta de “No a la guerra en Ucrania”.

Ruslan Malinovsky. Foto: Especial

También Oleksandr Zinchenko, lateral y mediocentro del Manchester City inglés, se ha mostrado más que indignado en sus redes sociales, hasta el punto de que su vehemencia le ha llevado a decir que “no lo vamos a entregar (su país) “.

En España, el futbolista ucraniano Vasyl Kravets, que milita en el Sporting de Gijón en la segunda división, acusó al presidente de Rusia, Vladímir Putin, de ser una “mala persona” y de “querer matar” a mucha gente, así como de ser el “único culpable” de la invasión de su país.

Otros destacados deportistas ucranianos, como Daria Bilodid, campeona de Europa y del mundo de judo, o la campeona olímpica de esgrima, Olga Harlan, también se han sumado a las protestas.

Incluso atletas ajenos al conflicto, como el tenista español Rafael Nadal, rechazaron el conflicto y criticaron las ambiciones políticas que llevaron al despliegue militar.

No salimos de una pandemia y nos metemos en una guerra. Estamos de la puta cabeza fatal… — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 24, 2022

Por último, también destacan las posiciones de Mircea Lucescu, entrenador rumano del Dinamo de Kiev, y el italiano Roberto de Zerbi, técnico del Shakhtar Donetsk, quienes dieron un mensaje de empatía y orgullo al negarse a abandonar el país pese al conflicto armado.

