El expresidente de la FMF, Justino Compeán, reveló que el primer acercamiento para la organización del Mundial 2026 se dio en 2016

Ciudad de México.- A menos de cinco meses de que inicie el Mundial de Futbol de Qatar 2022, la fiebre por la máxima fiesta del futbol mundial comienza a hacerse presente, y en México no es la excepción.

Sin embargo, a la par de las noticias del mundial qatarí, llegan informes sobre la siguiente justa mundialista, la de 2026 que organizarán México, Estados Unidos y Canadá de manera conjunta, y para el que ya se han designado las sedes y el número de partidos que acogerá cada nación involucrada.

El Mundial 2026 se originó en 2016

Pero a pesar de que el furor mundialista por 2026 apenas comienza, su organización comenzó desde hace mucho tiempo; en concreto desde hace seis años, en 2016, cuando México organizó el 66° Congreso Mundial de la FIFA.

Esto lo reveló el dirigente y expresidente de la Federación Mexicana de Futbol ( FMF ), Justino Compeán, quien reveló en entrevista con el periodista Toño De Valdés, que fue en ese congreso internacional en el que se dio el germen de lo que se convertiría en el Mundial de Norteamérica 2026.

“En ese congreso se aprobó que fueran 48 países en el mundial, y 48 países son muchos, es una locura. Y ahí el señor Emilio Azcárraga Jean habla con Sunil Gulati (entonces presidente de la US Soccer Federation) y le dice: ‘Tú ya tienes el Mundial, pero no te quiero hacer sombra. Yo también puedo empezar a pelear que por qué no México'”, platicó en la entrevista.

Emilio Azcárraga Jean. Foto: Especial

De acuerdo con Justino, México no tenía la capacidad de infraestructura y organización como para pensar en robarle el Mundial a Estados Unidos, pero ese fue el primer acercamiento para “tantear las aguas”. Después, Azcárraga ya aprovechó para lanzar la posibilidad de la candidatura conjunta.

“Muy hábilmente, el señor Azcárraga Jean le dice: ‘Oye, si van a ser 48 naciones y 80 partidos, pues dame un grupo’. Entonces Sunil accede en un diálogo y en una negociación con el señor Azcárraga. Y muy hábil el señor (Víctor) Montigliani, presidente de la Concacaf y canadiense, le dice: ‘Oye Sunil, yo le entro a la repartición del pastel y dame un grupo, y queda en diez, diez y sesenta partidos”.

Del discurso a la realidad

Ese fue el momento del primer acercamiento para la candidatura conjunta, pero con el paso de los meses esta propuesta cogió fuerza. Finalmente el lunes 10 de abril del 2017, Estados Unidos, México y Canadá hicieron oficial su candidatura conjunta para el albergar el Mundial de 2026.

Apenas un año después, el 13 de junio de 2018, durante el 68.º Congreso de la FIFA en Moscú, Rusia, la candidatura de Norteamérica se impuso con 134 votos a su único contrincante, Marruecos, que solo recibió 65 votos. Así se confirmó el tercer mundial de la historia para México, el segundo para los Estados Unidos y el primero para Canadá.

