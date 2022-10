El director de Medio Ambiente de Guanajuato explicó que “en donde está actualmente el Museo es un espacio ya rebasado”

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Pese a que la construcción del Nuevo Museo de las Momias (MUMO) no está en la agenda del Gobierno municipal, el alcalde Alejandro Navarro Saldada señaló que es posible que el proyecto se “reviva” el próximo año. Mientras tanto, anunció que se prevé una ampliación de horario en el actual recinto, durante el Festival Internacional Cervantino (FIC).

“A ver si en enero, febrero o marzo está, pero de momento no lo traemos. (…) El año que entra vemos como está el presupuesto federal, cómo andamos de dinero nosotros. Hoy digo, no está muerto pero no está en la agenda, nosotros se lo dejamos a Diego (Sinhue) y le dijimos: ‘Quítale, súmale, réstale, bájale y ponlo, pero pues no lo maten’”, expresó.

Al respecto, el director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial municipal, Juan Carlos Delgado, acotó que el proyecto del MUMO no está olvidado y se tiene que volver a revisar.

“Hay que volverlo a trabajar, porque indudablemente en donde está actualmente es un espacio ya rebasado”, precisó.

Por ello, y ante la proximidad de la ‘Fiesta del Espíritu’ y la importante afluencia de visitantes que le da al Museo de las Momias en el Panteón de Santa Paula, el alcalde señaló que se prevé ampliar el horario hasta las 8 de la noche, sobre todo los fines de semana, pues no tendría caso hacerlo en los días hábiles.

No obstante, dijo que será el lunes cuando la tesorera Irma Mandujano García dé a conocer la estrategia que se estará implementando.

“Listos para el Cervantino, pero requerimos apoyo”

Por otra parte, Alejandro Navarro afirmó que la ciudad se encuentra lista para recibir a la edición 50 del FIC, y con ello a miles de turistas. No obstante reconoció que es necesario que la Federación apoye al municipio con más recursos para la atención de diversos temas, como el pago de la luz que se requiere para mantener iluminadas plazas públicas en donde se llevan a cabo los eventos.

Señaló que el FIC solicitó al municipio la instalación de mufas (bajas de electricidad) en las plazas públicas y es el gobierno local el que tiene que hacer un esfuerzo presupuestal para poder llevar a cabo estos arreglos y el pago de la luz, que es de hasta 400 mil pesos por 14 o 15 mufas.

“El Festival Cervantino trae un presupuesto de no sé cuántos millones, muchos, y ellos nada más no quieren ayudar al municipio. (…) Queremos que nos ayuden, la ciudad va a estar más ocupada, requiere más agua, requiere mayor mantenimiento y estamos muy contentos de que se lleve a cabo el Cervantino porque hay una derrama económica importante, pero estos gastos extras si es complicado que los podamos cubrir”.

Recordó que el Gobierno del estado destinó 8 millones de pesos al municipio. Sin embargo, señaló que ese recurso se va al pago de horas extras y recolección de basura.

