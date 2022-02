Luego de los multihomicidios ocurridos en Irapuato en los últimos días, la alcaldesa afirmó que se reforzara la seguridad y la prevención

Nancy Venegas

Irapuato.- Tras los multihomicidios ocurridos en Irapuato, la alcaldesa Lorena Alfaro García, aseguró que se reforzará la presencia de efectivos municipales y federales en la comunidad San Roque y Colonia Urbi Villas del Rey.

Durante la semana, se registraron varios hechos violentos que terminaron con la vida de varias personas. Estos hechos alteraron la rutina de las familias que habitan en la comunidad San Roque y Urbi Villas del Rey, ubicadas en la zona norte de Irapuato.

Las autoridades municipales intensificarán las acciones en estos puntos.

“Se va a reforzar la presencia de la policía municipal, ya tiene esa instrucción el secretario de Seguridad Ciudadana, por supuesto también de la Guardia Nacional y el Ejército en esta zona, nosotros vamos a incrementar también la presencia para trabajar de manera coordinada tanto en San Roque como en Urbi”, dijo la presidenta Lorena Alfaro.

Analizan indicencia delictiva

El viernes pasado, de manera privada se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión Social por la Paz. Analizaron los trabajos y avances que se iniciaron en una de las Colonias con mayor incidencia delictiva, Villas de San Cayetano.

Alfaro García comentó que las acciones de recuperación de espacios públicos e intervención social se replicarán en el polígono norponiente de Irapuato y que estos trabajos también se llevarán a cabo en la zona sur.

“Eso no quiere decir que no vamos a atender las otras 20 colonias que tenemos también con incidencia delictiva pero dentro de la estrategia y los alcances que vamos 40 homicidios registró el municipio el mes pasado a tener en intervención social, policial en el polígono o están conectada en particular vamos a tener mayor injerencia social transversal para atender desde la parte de infraestructura, servicios y también la parte social para incidir en las familias, en las personas, hay que atender las causas de los problemas y reconstruir el tejido social”.

