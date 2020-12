Roberto Lira

Celaya.- La aplicación de multas y encarcelamiento a las personas que no usan cubrebocas en espacios públicos se volvió necesaria ante la desobediencia de los ciudadanos y el incremento de contagios de Covid-19, señaló el obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia.

Esta semana el ayuntamiento de Celaya aprobó la modificación al Bando de Policía y Buen Gobierno para multar con cinco a 15 Unidades de Medida y Actualización (UMA) o encarcelamiento de 36 horas a las personas que se niegan a usar cubrebocas en lugares públicos, abiertos y cerrados.

Al respecto, Castillo Plascencia señaló que es parte de las facultades de las autoridades para cuidar la salud de los ciudadanos y evitar la propagación del virus SAR-CoV-2, a la cual se tuvo que llegar ante la negativa de la ciudadanía a usar cubrebocas.

“Es parte de lo que piensan que deben hacer para cuidar la salud de los demás si no se cuidan ellos, pues que respeten a los demás. Yo pienso que, si es muy importante, a veces son muy tercos, todavía hay gente que cree que no pasa nada hasta que todos se enferman, me consta de familias enteras que están ahorita enfermas y es su responsabilidad usar cubrebocas no andar como sea. Yo creo que la autoridad tiene también ese poder coercitivo para exigir que los demás respeten a los otros, es importante”, comentó el prelado celayense.

Asimismo, señaló que esta medida no sería necesaria si hubiera más participación de la población.

“Ojalá no fuera necesario, no somos animalitos o gente que solo a la fuerza tenemos que jalar, hay que convencernos de cuidarnos y cuidar a los otros”, expresó el obispo.

De la misma manera, Castillo Plascencia mencionó que a pesar de que se tiene considerado el cobro de multas está medida no será recaudatoria y lo que se pueda generar por este pago no sería mayor a lo que se recauda por impuestos.

