Multas por ‘pegotes’ publicitarios ascienden a 120 mil pesos

La titular de la Comisión de Medio Ambiente dijo que la mayoría de los procedimientos de los que resultó una sanción, están relacionados con anuncios de oferta laboral, escuelas, bailes y exposiciones

Gamaliel Reyes

León.- En lo que va de la administración, van casi 120 mil pesos en multas por ‘pegotes’ publicitarios que no están permitidos dentro del Código de Desarrollo Urbano; esta información la proporcionó la titular de esta área, Teresita de Jesús Gallardo Arroyo.

Fue en el apartado de asuntos generales de la Comisión de Medio Ambiente donde la funcionaria presentó la información que ya había solicitado el director del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP), Roberto Centeno Valadez, quien había comentado que la dirección a cargo de Gallardo Arroyo no le reportaba información al respecto.

La funcionaria explicó que para iniciar este procedimiento administrativo, el oficio de queja debe contener: nombre de los propietarios, domicilio de la empresa o ubicación del inmueble. De no existir esos elementos, se investiga vía telefónica y con visitas domiciliarias, lo que aumenta la complejidad de estos procesos. Cuando no se da con la información, no hay procedimiento.

La mayoría de los procedimientos de los que resultó una sanción, están relacionados con anuncios de oferta laboral, escuelas, bailes y exposiciones; estos corresponden a los ejercicios 2016, 2017 y 2018, las multas oscilan entre los 3 mil 300 y 8 mil 60 pesos.

11 millones para reforestar

La dirección de Gestión Ambiental, invertirá alrededor de 11 millones de pesos para reforestar distintas partes de la ciudad, a decir del titular de esta área, Ricardo de la Parra, la idea es aprovechar el temporal de lluvias, luego de la época de estiaje.

Esto lo dijo en la reunión de la Comisión de Medio Ambiente, donde dio conocimiento de ello a los integrantes de la misma. Sin embargo, aún falta la aprobación de la suficiencia presupuestal en comisión de hacienda. Para estas acciones, se contempla también la zona rural.

Adicionalmente, la dirección referida estará solicitando suficiencia presupuesta por casi 10 millones de pesos para la contratación de servicios de mantenimiento de áreas verdes en los 9 polígonos de la ciudad, así como el mantenimiento de arbolado en 7 de estas zonas.

Procedimientos contra el PRI

En entrevista posterior a la reunión de la comisión a la que se hace referencia, Ricardo de la Parra dijo que no se descarta iniciar un procedimiento de responsabilidad en contra del Partido Revolucionario Institucional, por presuntamente dejar basura en el Parque Hidalgo durante el cierre de campaña del candidato a la alcaldía, Clemente Villalpando; el tema ya lo revisa personal de su área.

MEJZ*