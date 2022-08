La alcaldesa dijo que las multas por maltrato animal en León serán ejemplares para quienes reincidan. Estas llegarían a los miles de pesos

Carolina Esqueda

León.-La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos adelantó que habrá más multas ejemplares por maltrato animal contra quienes tienen denuncias acumuladas. Lo anterior como parte de su campaña de tenencia responsable de mascotas.

Esto tras la resolución tomada por el Centro de Control y Bienestar Animal (CCBA) contra el propietario de los 12 canes rescatados en una vivienda de la colonia Las Trojes y a quien le impusieron una multa de 21 mil 168 pesos. Y es que incumplió con 5 artículos del reglamento municipal de protección a los animales.

“Si no se manda la señal de que sí pasa algo, la gente va a seguir maltratando. Hemos estado quitando en algunos casos, luego pasan los meses y nos lo vuelven a reportar. No es solamente resguardar el animalito, sino que también sepan que hay una sanción. No quisiera adelantarme con los datos. Pero, hay algunos que traemos con antecedentes” dijo al respecto.

Multas por maltrato animal en León Foto: Carolina Esqueda

Multas por maltrato animal en León podrían llegar a denuncias penales

Desde finales de junio el CCBA cuenta con un departamento jurídico para auxiliar en las verificaciones derivadas de las denuncias por maltrato o abandono. Estos se encargan de realizar los procedimientos administrativos para imponer las multas, e incluso pueden denunciar penalmente si se amerita.

Gutiérrez Campos aseguró que en los casos subsecuentes de maltrato animal se revisará también la situación socioeconómica del propietario de mascotas. Lo anterior para determinar si requiere ser atendido por algún programa de atención social o de fomento al empleo. Sin embargo, una vez que las multas sean impuestas, los sancionados tendrán que pagarlas.

“Cada que tenemos un caso intervenimos de manera integral. Porque un asunto nos lleva a otros temas. En muchos estamos ayudando a que los puedan colocar porque tienen muchos y ya no pueden con ellos. Hay diferentes formas de recurrir (el pago de la multa). Cada caso se tiene que ver de manera particular (pero) si llega el momento en que se convierte en crédito fiscal, se tiene que estar cobrando en pagos parciales” añadió la alcaldesa.

Multas por maltrato animal en León Foto: archivo

