Celaya.- Buscando recuperar dinero de infracciones no pagadas por los ciudadanos, el Ayuntamiento de Celaya aprobó este jueves aplicar hasta 40% de descuento en multas y recargos. Esto para quienes no hayan pagado su infracción.

La disposición aplicará para multas en Celaya hechas desde el año 2021 y años anteriores. Así lo dio conocer la síndico municipal María Salud García Rodríguez. Añadió que el gobierno municipal tiene 40 mil garantías de infracciones no pagadas desde hace varios años y las causas de estas multas son diversas.

Descuentos no aplican a todos

Por otro lado, la síndico explicó que el descuento no aplicará en algunos casos como son: haber conducido en estado de ebriedad, falta de verificación. Tampoco haberse pasado el semáforo en rojo ni usar el celular cuando se maneja. Llevar niños en el asiento delantero como falta tampoco se considerará, así como circular en ciclovía con vehículos no autorizados para estos espacios. De igual manera, usar cajones de discapacitados sin tener la autorización, no usar cinturón de seguridad y no usar casco al manejar una motocicleta.

“Esto es con la finalidad de seguir fomentando la cultura vial de los ciudadanos y poder buscar que haya menos sanciones”.

García Rodríguez no dijo cuánto podrían valer estaciones infracciones en conjunto. No obstante, señaló con el descuento se trata de motivar también a que los ciudadanos recuperen sus documentos y estén en orden al hacer uso de las vialidades del municipio.

La funcionaria apuntó que el año pasado en una estrategia similar el año pasado se logró cobrar unos 3 millones de pesos, pero esto coincidió con el canje de placas y muchos debieron acudir a pagar sus multas.

