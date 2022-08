De acuerdo con lo estimado por el director de salud el monto acumulado de las multas del CCBA en León podrían alcanzar los 50 mil pesos

Carolina Esqueda

León.- A mes y medio de la consolidación del departamento jurídico dentro del Centro de Control y Bienestar Animal (CCBA), el monto económico total de las multas podría alcanzar los 50 mil pesos.

El director de Salud Municipal, Ernesto García Caratachea informó lo anterior y comentó que el objetivo de multar no es recaudatorio, sino para fomentar la tenencia responsable de mascotas.

Lee también: León: Identifican a más de 50 personas que utilizan animales para tirar carretas

Multas del CCBA en León Foto: especial

“Nosotros teníamos que establecer un procedimiento jurídico efectivo para que el reglamento no fuera letra muerta, y a partir de estos análisis que hemos tenido ya hay algunas multas, pero sobre todo generar conciencia en la ciudadanía que eso es lo que particularmente queremos, que tengan una tenencia responsable de la mascota. Si no ponemos multas, la gente va a pensar que no pasa nada” dijo al respecto.

Van 23 multas por incumplir el reglamento

De acuerdo a las estadísticas del CCBA, desde el inicio de la administración han impuesto 23 multas por maltrato animal. De estas la infracción más cometida es no tener cartilla de vacunación de las mascotas, la cual se castiga con 962 pesos.

El director de Salud Municipal añadió que el monto aún es un estimado. Algunas de las multas están en análisis y si los dueños de las mascotas logran sustentar o reparar las infracciones contra el Reglamento de Protección Animal, pueden eliminarse.

Multas del CCBA en León Foto: especial

Hasta el momento el CCBA ha impuesto 2 multas ejemplares durante julio. Una por 8 mil pesos, por el abandono de 3 perros en Ribera de la Presa y otra por 21 mil pesos. En esta última rescataron a 12 canes en estados de desnutrición que estaban en una vivienda de Las Trojes.

García Caratachea afirmó que el dinero no va a parar a los programas del CCBA sino a las arcas de la Tesorería municipal .

MJSP