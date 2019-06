Multarán con 150 mil pesos a encargados de la construcción del fraccionamiento Interlomas

El alcalde confirmó que la suspensión de obra no se levantará hasta que no cumpla con todos los permisos

Nayeli García

Irapuato.- El gobierno municipal multará con más 150 mil pesos al Grupo HTL Hurtado-Torres Landa por haber iniciado la construcción del fraccionamiento Interlomas en el Cerro de Arandas.

El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez compartió que el día de ayer se reunieron con empresarios de esta constructora y no se levantará la suspensión del fraccionamiento hasta que no cumplan con todos los permisos.

“Hay particulares y empresas que inician una obra esperando que no los cachen. Se les ha conminado, porque este asunto no es de ahora sino que ya tiene mucho tiempo nunca se presentaron hasta que no llegó la notificación, la multa y ahora van a pagar más de 150 mil pesos por no tener los permisos”, comentó el presidente municipal.

El alcalde dijo que este tipo de construcción de están convirtiendo en una costumbre, desde los predios pequeños hasta los grandes desarrollos como el de este caso.

Dijo que para vigilar estás acciones se requieren más inspectores en el área de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y en todas las áreas para el cumplimiento de la ley.

