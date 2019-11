Multarán a quien abandone a su mascota bajo el sol o la descuide

Esta medida para detener el maltrato también incluirá no acudir con un veterinario cuando el animal presenta alguna enfermedad

Redacción

Ciudad de México.- Ahora dejar a tu mascota bajo el sol, sin agua y sin comida, así como agredirlo o no llevarlo al veterinario si presenta alguna enfermedad será considerado un motivo de multa.

Cabe destacar que existe otro tipo de maltrato animal como mutilación, golpes, pero también dejarlos sin alimento, ya sea en el frío, el sol, la lluvia y en general en la intemperie sin cuidado alguno.

Además la irresponsabilidad en el cuidado de las mascotas incluirá no atenderlos, no vacunarlos o no llevarlos al médico veterinario en caso de estar enfermos y mantener su zona sucia.

La multa será de 20 salarios mínimos para quien incurra en olvido o descuido de la mascota, abandono, falta de atención, no alimentarlo, cuidarlo o llevarlo al médico veterinario. Esto se aplicará en Chihuahua.

