Gilberto Navarro

Guanajuato.- Los concesionarios de transporte público de la capital están obligados a respetar la tarifa preferencial a los estudiantes, independientemente de la modalidad del ciclo escolar que inicie.

Quienes se nieguen a hacer descuento en el pasaje a los estudiantes serán acreedores a una multa. El costo del pasaje en zona urbana es de 7 pesos y 3.50 la tarifa preferencial.

El titular de Tránsito, Vialidad y Transporte Municipal, Luis Rivera Almanza, explicó que el reglamento obliga a los transportistas a respetar la tarifa preferencial sin importar la modalidad de las clases siempre y cuando los beneficiarios muestren una credencial vigente.

“No porque no se estén dando clases presenciales no van cobrar la tarifa preferencial, está tarifa está de manera permanente y se tiene que respetar siempre estemos o no estemos en pandemia es algo que está en reglamento”.

Y es que algunos operadores de transporte público de la capital se han negado a respetar la tarifa bajo el argumento de que no hay clases presenciales.

El funcionario explicó que al negarse están violando el reglamento y pueden ser multados por lo que pidió a los usuarios lo reporten a la dependencia.

“Si nos proporcionan el número de unidad, el nombre y número de contacto del afectado, procedemos con la multa con el operador”.

Hasta el momento diez operadores han recibido sanciones por no respetar la tarifa preferencial.

El funcionario también refirió que una vez que arranque el ciclo escolar en el nivel básico estarán monitoreando el aumento en la movilidad para determinar si existe la necesidad de aumentar el número de rutas y evitar aglomeraciones en las unidades.

MD