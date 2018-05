Multan al PAN, PRI y a MC por omitir registro de operaciones contables

El PRD también fue apercibido por el INE por no avisar cambios y cancelaciones de proyectos, no presentar un comprobante fiscal y no avisar del cambio o cancelación de cinco proyectos

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó una multa al PAN por 22 mil 242 pesos, a Movimiento Ciudadano por 3 mil 216 pesos y al PRI por 684 pesos por omitir el registro de operaciones contables en sus informes de gastos de precampaña a los cargos de diputaciones locales y ayuntamientos en el periodo electoral 2017-2018..

En tanto que al Partido de la Revolución Democrática (PRD) se le impuso una multa de 2 mil 629 pesos, aunque esta corresponde al dictamen relacionado con la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de dicho instituto político pero del ejercicio del año 2016; esta multa ya se había aplicado pero el partido la impugnó al no haberse calculado con la Unidad de Medida y Actualización (UMA) del año correspondiente.

En rueda de prensa, el presidente del IEEG, Mauricio Guzmán precisó que la multa a Acción Nacional se derivó de que el partido omitió realizar el registro contable de 11 operaciones en tiempo real, excediendo los 3 días posteriores en los que se realizó dicha operación; también se reportaron distintos gastos pero no se realizó el prorrateo entre los candidatos por un monto de 221 pesos.

Por lo que corresponde al PRI el informe señala que si bien el partido reportó los gastos no realizó la distribución entre la totalidad de candidatos beneficiados por un monto de 2 mil 281 pesos. Y finalmente Movimiento Ciudadano omitió realizar el registro contable de dos operaciones en tiempo real excediendo los tres días posteriores en que realizó la operación por un importe de 64 mil 336 pesos.

La multa impuesta al PRD obedece a que el partido no avisó cambios y cancelaciones de proyectos, no presentar un comprobante fiscal y no presentar aviso de cambio o cancelación de cinco proyectos de capacitación y una factura y una póliza.

Ante ello, en sesión del consejo general del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) se dio cumplimiento a ambas resoluciones tomadas por el INE, por lo que se aprobó el descuento de estas multas al PRI, MC y PRD en la ministración de junio que se entrega para el sostenimiento de actividades ordinarias.

No obstante al Partido Acción Nacional se le descontará dicha multa en el ejercicio del 2019, una vez que se calcule el monto anual del financiamiento público para los partidos políticos.

Monto total de multas

Mauricio Guzmán Yáñez informó que relativo a los informes anuales del 2014, 2015 y 2016 e informes de gastos de precampañas 2014 y 2015 así como las que se impusieron en los gastos de precampaña 2017-2018, el total por todos los partidos políticos incluyendo al otrora Partido Humanista, por un monto de 54 millones 468 mil 499 pesos.

De esto, el importe pagado hasta la ministración de junio del 2018 asciende a 39 mil 047 mil 150 pesos y el monto por descontar a los partidos políticos es de 15 millones 421 mil 349 pesos, que se seguirán descontando a lo largo del año a todos los institutos políticos, salvo al PAN que seguirá pagando hasta el 2019.

MEJZ*