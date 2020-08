Multan a conocido restaurante por realizar evento durante este fin de semana

Redacción

Guanajuato.- De los eventos suspendidos por llevarse a cabo sin permiso el pasado fin de semana dos tendrán que pagar una multa, uno de ellos es un conocido restaurante, aunque aún no se ha establecido el monto de la sanción.

Como se informó, el pasado fin de semana, la dirección de fiscalización, suspendió dos fiestas electrónicas que se llevaban cabo de manera clandestina en distintos puntos de la capital, por no contar con las medidas sanitarias en el evento y tampoco tenían permiso de la dependencia para su realización.

Al respecto el Director de Fiscalización, Gustavo Buck, explicó que, además de estos, inspectores de su área, también detectaron y desalojaron un evento en el restaurante La Virgen de la Cueva, en Noria Alta, ya que además de no tener permiso para el evento, los encargados no estaban sirviendo alimentos y solo alcohol, lo cual está prohibido por la autoridad sanitaria.

“Se realizó una infracción, ya que no contaban con el permiso, y se les invitó a que cumplan con el giro que es de restaurante bar, no es centro nocturno, no es antro, tenemos también reportes de vecinos de que hay exceso de ruido, o se ponen en regla o procedemos con las sanciones”.

En este sentido, señaló que a los encargados de los eventos se les apercibió a que terminaran con la aglomeración de personas, pero aún no se les ha calificado la multa que tendrán que pagar.

El funcionario, también se refirió a la riña que ocurrió el pasado sábado en un bar en la zona de Cantarranas, en la que, cuatro personas fueron detenidas, hecho del cual señaló, no fue necesaria su intervención.

“Tuvimos conocimiento de una riña, al llegar los inspectores, nos dice la policía que fue al exterior, no hubo al interior del establecimiento ningún tipo de riña, por lo que no se realiza infracción”.

RC