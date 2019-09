Multan a 80 unidades de transporte público ¡en una semana!

Ya se han recogido 8 camiones por falta de placas, además es normal que las unidades estén en malas condiciones o que los choferes se porten mal con los ciudadanos

Anna Maciel

Irapuato.- Tan sólo en esta semana se multaron 80 rutas del transporte público en Irapuato por no contar con placas, tener en malas condiciones las unidades o por dar una mala atención a los ciudadanos, así lo dio a conocer el Director General de Movilidad, Tránsito y Transporte del municipio Daniel León Morales.

“Eso quiere decir que no me está ofreciendo el mínimo de capacitación, experiencia, que no demuestra tener en sus manos la vida de la gente, han sido quejas por falta de amabilidad con los ciudadanos, van echando carreras que es falta de precaución, falta de licencia, por falta de placas hemos recogido 8 camiones“, comentó.

Dijo que esta situación sí ha molestado a los concesionarios, sin embargo, reconoció que estos ya se están tomando medidas para poder capacitar a los choferes en todos los rubros y así poder bajar la cantidad de multas recibidas, mejorando su atención.

“Dependiendo del tamaño tienen capacidad para 30 o 35 personas, no deberían venir paradas pero ahorita no hemos multado, aunque hay horas en las tienen hasta 60 gentes, pero no queremos vulnerar al usuario, sobre todo en rutas como la Lázaro Cárdenas, una ruta muy común que viene con sobrecupo, sobre todo en lo que ordenamos como va a empezar a funcionar el Transporte Integral“, comentó.

Sobre el tema del reciente aumento, el funcionario señaló que los ciudadanos ya están aceptando esta nueva tarifa, que no tuvo repercusiones en el “grueso” de la población que usa el transporte público: alumnos y adultos mayores.

