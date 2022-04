Multan a 6 negocios por ignorar Ley Seca durante consulta de revocación de mandato

Multan en Ley Seca

Durante la consulta para revocación, Fiscalización aplicó multas a vinícolas y tiendas que no atendieron la disposición oficial

Carolina Esqueda

León.- La dirección de Fiscalización y Control informó que durante el fin de semana que aplicó la Ley Seca, seis establecimientos fueron multados por no haber atendido la disposición oficial para la consulta popular por la revocación de mandato.

El titular de Fiscalización, Mario Maciel García, recordó que la disposición solo aplicó para establecimientos con giro comercial de vinícola, los cuales en su mayoría cumplieron con la disposición oficial, pero hubo otros que fueron sorprendidos vendiendo.

“En algunos casos se hizo la recomendación de que cerraran a temprana hora, argumentando que no tenían conocimiento, pero en seis sí hicimos actas porque ya eran las 12 del día, la una de la tarde y no había pretexto para que no hubieran estado enterados de la disposición. (Eran) cuatro tiendas y dos vinícolas, si no mal recuerdo…”

Mientras que en los bares y restaurantes, que sí tenían permiso para operar este fin de semana, Maciel García destacó que no hubo ninguna incidencia y todos cerraron en su horario habitual.

En el caso de los establecimientos contra los que se procedió, la sanción se determinará en una audiencia particular con cada infractor dependiendo de la gravedad de su falta.

“De acuerdo al reglamento vamos a ver el tipo de monto de la sanción que se aplicaría, nosotros individualizamos de acuerdo a la gravedad. No es igual el que detectamos en un establecimiento abierto que podía argumentar desconocimiento, pero no estaba comercializando”, puntualizó al respecto.

MD