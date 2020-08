Multan 10 comercios por no acatar las medidas sanitarias

Redacción

Salamanca.- Firme en establecer un modelo de vida saludable, el Gobierno Municipal a través de la Comisión Municipal del Deporte (Comude), implementa estrategias apegadas a las medidas sanitarias para el uso y funcionamiento de las unidades deportivas, a efecto de disminuir riesgos de contagios de COVID-19 y prevenir enfermedades como la obesidad y el sobrepeso.

Con el semáforo estatal en naranja, las unidades deportivas del municipio funcionan al 30 por ciento, en un horario de 07:00 am a 21:00 horas de lunes a viernes y sábados y domingos de 8:00 am a 20:00 hrs; no se encuentra habilitado el funcionamiento de escuelas o academias, juegos, cascaritas o interescuadras, las áreas habilitadas son: la pista de atletismo, canchas de usos múltiples y squash, espacios que a diario se sanitizan.

El protocolo de acceso establece que todos los usuarios deben ingresar con cubrebocas, aplicarse gel atibacterial, medir su temperatura, así como firmar la hoja de registro, respetar los cuadrantes del espacio asignado, no crear agrupaciones dentro de las instalaciones y respetar el número permitido de atletas por zona.

Las medidas de higiene y cuidados básicos para nuestros usuarios son; cualquier persona con problemas de salud según lo definido por las directrices de la autoridad competente no pueden ingresar, toda persona que muestre signos o síntomas relacionados con el Covid tampoco puede entrar, además se les solicita a los usuarios llevar su kit personal de gel antibacterial, jabón, toalla e hidratación; todas las personas que se encuentren dentro de las instalaciones deben guardar su sana distancia y usar cubrebocas obligatorio, sino trajeran, se les proporciona uno al entrar.