Raquel y Carolina son dos mujeres que pese a la precariedad laboral encontraron cómo llevar comida a sus hogares

Luz Zárate/ Nancy Venegas

Celaya / Irapuato .- Raquel Vizcaíno Torres hace 28 años se enfrentó a la necesidad de sacar adelante a sus 2 hijos, pero debido a la falta de estudios, que no tenía con quien dejar a sus hijos y la poca paga que le ofrecían en los empleos formales, decidió dedicarse a la recolección y separación de basura.

Ser mujer y pepenadora la hace sentirse orgullosa de sí misma, porque aunque tiene a su esposo –de oficio albañil- ella decidió trabajar y salir adelante, aunque en un empleo informal pero en el que ella es su propia jefa.

Una mujer también puede salir adelante sola

Hoy con 50 años y cinco hijos, recuerda que cuando comenzó a pepenar apenas salía para comprar tortillas, con el tiempo sus ingresos mejoraron y a su vez ella se fue empoderando.

“Yo tenía primero a mis dos niños, no había trabajo, mi esposo no tenía trabajo, yo pasaba por Antonio Plaza y miraba que en las tiendas tiraban el cartón, lo dejaban afuera, entonces empecé a recolectarlo y lo empecé a llevar a vender , yo veía que sí salía para tortillas, luego ya después salía un poco más y también ganaba un poco más, entonces opté por recoger el cartón con mis niños, porque en un trabajo estable no quieren a niños y yo no tenía con quien dejarlos y de ahí empecé a recolectar cartón y era un trabajo en el que podía traer a mis hijos conmigo, me ayudaban y luego se iban a la escuela”, platicó.

Sonriente mencionó que reconoce el valor y papel de su esposo, pero sabe que ella como mujer puede salir adelante y a su vez se lo transmite a su hija que es madre soltera de tres niños.

Una de las miles de mujeres trabajadoras en Guanajuato

Raquel es parte del 43% de la población económicamente activa femenina de Celaya.

En Celaya hay 268 mil 125 mujeres según el Censo de INEGI del 2020 y la Población Económicamente Activa (PEA) femenina es de 111 mil 589 mujeres, el 43% de la PEA total.

Según el Censo de INEGI del 2020, el 23% tiene 14 años o menos, el 64% tiene entre 15 y 59 años y el 13% tiene 60 años o más.

Raquel está dentro del sector de personas económicamente activas, sin embargo, ella dice que no se siente tan joven, debido a que trasportarse en un triciclo cargado de cartón, metal, papel o plástico durante largas horas y durante casi tres décadas, le ha afectado en su salud. En la actualidad le duele la espalda, a veces los pies y hay momentos que se siente cansada, sin embargo su característica principal es que no se deja vencer.

“Las mujeres podemos, tenemos que ganarnos el respeto, en la actualidad hacemos de todo. Yo me dedico al reciclaje, de todo un poco, cartón, plástico, botella, papel”, contó orgullosa.

Y aunque ella se siente feliz con su trabajo y orgullosa que ha sacado adelante a su familia, cuenta que en algún momento a sus hijos les daba pena decir que su mamá es pepenadora, pero ella les hizo entender que pepenar y recoger basura –reciclable- en la calle, les ha dado para comer y para sus estudios, al menos hasta la preparatoria.

“Lo que para otros es basura, a nosotros nos da de comer. Como mujeres tenemos que ganarnos el respeto principalmente, es un trabajo honrado”, platicó.

Carolina se la juega por su familia

Carolina es otra de las mujeres trabajadoras de Guanajuato

Para atender a su familia y aportar a los gastos del hogar, Carolina Valdés hace malabares, como tantas otras mujeres trabajadoras de Guanajuato.

Desde hace 4 años lo que empezó como una tarea escolar, terminó en su empresa Alcaja, especializada en la elaboración de chocolate artesanal. Carolina Valdés, se las ingeniaba para cumplir sus obligaciones como cajera en un establecimiento local.

Pero un día, su hijo le pidió ayuda para realizar un trabajo escolar, le encargaron que llevara paletas de chocolates y Carolina no dudó en poner en práctica una de las actividades que más le apasionaban y que le recordaba sus orígenes tabasqueños.

En un comal de barro, en la estufa de su casa, colocó el cacao que su padre le había conseguido, de ahí lo molió y sin saberlo empezó lo que sería su negocio “Alcaja”.

“El tiempo ha cambiado y en mi caso no tuve problemas por ser mujer, cuando las cosas se hacen de corazón se abren las puertas y en mi caso fue así, tuve el apoyo del Inmira y de la dirección de economía para realizar mi proyecto”, compartió Carolina Valdés.

Así, la rutina de Carolina cambió. Combinó su trabajo como empresaria y la atención a su familia, a su hogar y sus hijos.

Desde que inició “Alcaja”, aunque el proceso no ha sido sencillo porque la pandemia por Covid-19 frenó su proyecto de expansión, está segura que no dejará su empresa, incluso planea generar más empleos para mujeres como ella.

En Guanajuato mujeres están sin oportunidades ni alas

Guanajuato es la cuarta entidad donde las mujeres tienen más obstáculos para ingresar, permanecer y crecer en el mercado laboral. Así lo evidencia el estudio ‘Con lupa de género 2022’ que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

La investigación se hizo con base en 18 indicadores con datos oficiales, agrupados en tres pilares: entrada, permanencia y crecimiento.

En el ranking general, Guanajuato aparece en la posición 29, con un puntaje de 28.4, solo por arriba de Chiapas (26.8), Tlaxcala (27.8) y Veracruz (28.3). Sólo está por debajo de estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Tabasco.

Obstáculos laborales para mujeres trabajadoras de Guanajuato ponen al estado en cuarto

En el eje de ‘Entrada’, que evalúa la preparación de las mujeres, su tiempo disponible para trabajar y de oferta laboral, ocupó el puesto 31 entre las 32 entidades evaluadas.

Según explicó la investigadora, esto se debe principalmente por la falta de mujeres en preparatoria. Pero además a una mayor proporción de mujeres que realizan trabajo no remunerado como actividades domésticas, por ejemplo. Un último es el alto porcentaje que quieren trabajar, pero no encuentran empleo.

