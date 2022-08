Mujeres que pisan fuerte

Hay veces que nos dicen que las mujeres siempre estamos en la luna y estamos a punto de que ese dicho se convierta en verdad encarnada. La primera mujer que pisará la superficie lunar será una astronauta estadounidense. Después de que el 20 de julio 1969, la Humanidad atónita viera como Niel Armstrong daba un pequeño paso para el hombre y uno enorme para el género humano, las puertas de las naves que viajan a la Luna se abren para las mujeres. No es poca cosa enterarnos de que el proyecto Artemis I tendrá dieciocho tripulantes, nueve de las cuales serán del género femenino.

La misión Artemis I está lista para despegar rumbo a la Luna. La tripulación de Artemis apunta a una primera ventana de lanzamiento para el lunes 29 de agosto que abarcará dos horas: desde las 8:33 a.m. ET hasta las 10:33 a.m. ET. Claro que la misión depende de las condiciones climáticas por lo que también tiene otras opciones de lanzamiento para el 2 y el 5 de septiembre, si la primera alternativa falla.

Parece como algo que nuestros antepasados sólo leerían en textos de ciencia ficción. Personas en la Luna y aún más: mujeres pisando y recorriendo la superficie lunar. De verdad, parece que se trata de un cuento de hadas y es una verdad que se puede constatar. Irán y eso es una maravilla. Nos tardamos como especie para entregar esta oportunidad. La revisión previa para el vuelo ha concluido con un visto bueno. Es una señal positiva de que las cosas van por buen camino para la misión. Sin embargo, todavía hay factores que podrían afectar el despegue de la plataforma la próxima semana, incluido el mal tiempo.

Lee también: Las ondas de choque que nos hacen temblar

Las mujeres estarán en territorio selenita y eso debe llenarnos de orgullo y emoción a tan poco tiempo de que se haga realidad. Ya casi no quedan cosas pendientes en la lista tareas: Las pruebas que se le hicieron al cohete en la plataforma de lanzamiento parece que han concluido. Justamente, un ensayo general con combustible simuló cada paso del lanzamiento, pero sin despegar.

Es verdad, no son las primeras mujeres que serán lanzadas al espacio sideral. Hace treinta y nueve años que la primera mujer salió al espacio exterior. Tuvieron que pasar casi cuatro décadas para que astronautas en femenino fueran consideradas para este tipo de misiones. La NASA está convencida de que volver a la Luna implica más descubrimientos científicos y avance económico. Además, con la misión Artemis I, la agencia espacial tiene la intención de inspirar a una nueva generación de investigadores, ávidos de conocimiento sobre la naturaleza del Universo.

Se trata de científicas que viajarán para poner su cerebro al servicio del bien de la Humanidad. La fantasía se hace realidad. Los puntos de convergencia se unieron para dar vida a este proyecto que es una serie de misiones que tienen como objetivo la construcción de un campamento base en la superficie de la Luna. Se busca que al estar en el sitio, las observaciones sean más exactas y más certeras.

Aún no conocemos el nombre de la que será la figura histórica que nos representará a todas las mujeres y ser la primera en pisar la Luna. Puede ser una de las que integrarán el equipo. Estos son sus nombres: Christina Koch (Maestría en Ingeniería Eléctrica) Jessica Mier (Doctorado en Biología Marina) Anne McClain (Maestría en Ciencias en Ingeniería Aeroespacial y Maestría en Ciencias en Relaciones Internacionales) Kate Rubins (Doctorado en Biología del Cáncer) Stephanie Wilson (Maestría en Ciencias en Ingeniería Aeroespacial) Nicole Mann (Maestría en Ingeniería Mecánica) Jasmin Moghbeli (Maestría en Ciencias en Ingeniería Aeroespacial, pero también es novata en vuelos espaciales) Kayla Barron (Maestría en Ingeniería Nuclear) Jessica Watkins (Doctorado en Geología).

Lo que es un hecho es que, antes de que sus compañeros varones desciendan a la superficie lunar, ellas darán un paso pequeño, pero un gran salto a favor de la equidad. Me emociona ver que el esfuerzo de ellas ha sido premiado. Vale la pena desearles un enhorabuena a mujeres que pisan fuerte.

Mujeres que pisan fuerte

Quizás te interese:

JRP