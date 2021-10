Scarleth Pérez

León.- Doble invisibilidad acusan las Chicas de la Comunidad BiLess, “nos atraviesa el ser mujeres y la orientación sexual”, dijo Nayelli Tello, directora general del Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual A.C. Las mujeres lesbianas y bisexuales de León arrancaron la campaña “Incluidas y Visibles”, por un mes, advirtieron, bombardearán los medios para darse a conocer.

Las mujeres BiLess también son feministas, afirmó Nayelli: “porque merecemos vivir una vida libre de violencia y sin miedo, donde todas nosotras podamos amar a las mujeres, amar a nuestras parejas en espacios públicos de manera segura y gozar de todos nuestros derechos humanos”.

Al exponer la discriminación que sufren las chicas BiLess, Nayelli apuntó que, es el motivo por el que ahora buscan hacerse visibles y ser reconocidas como mujeres lesbianas y bisexuales.

“Muchas veces nos topamos con que, la gente nos ha dicho, incluso en algunas instituciones nos han dicho que, ‘no es importante nombrarse lesbianas, porque finalmente ocurre detrás de la puerta’, como la vida privada”, dijo Nayelli.

Para las mujeres BiLess es importante nombrarse públicamente como mujeres lesbianas y bisexuales, no solamente por lo que hacen al interior de sus hogares, sino desde lo que se hace en lo público y espacios de trabajo, sitios en lo que corren peligro frecuentemente.

“El 80 por ciento de las mujeres BiLess que acuden a revisión ginecológica, no les preguntan el sexo de su pareja, asumiendo que son hombres, por lo que no reciben el tratamiento adecuado para sus diagnósticos, además de que no hay una ruta de prevención para el sexo entre mujeres”, adelantó el dato, sobre un estudio que la Asociación presentará en el 2022.

La campaña “Incluidas y Visibles”, trabajará con cinco ejes rectores: 1. Salud sexual y reproductiva.

2. Autonomía económica

3. Educación

4. Seguridad y no discriminación

5. Acceso a la justicia

Cumplen 11 años

La comunidad BiLess cumple 11 años en León, la asociación se caracteriza por ser mujeres feministas defensoras de los derechos humanos y la no discriminación para todas las mujeres de la diversidad sexual, particularmente con las lesbianas y bisexuales. BiLess fue consolidado en sus inicios por la “Wera Limon”, Lucía Verdín regidora para el Ayuntamiento 2021-2024.

La regidora Verdín, presente en el lanzamiento de campaña, se dijo contenta de ver materializado todo el trabajo que por años se estuvo consolidando; refrendo su apoyo y acompañamiento desde su encomienda en el municipio, “vamos a lograr la visibilidad de mujeres y de los grupos que no están integrados en los espacios”.

