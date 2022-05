El instituto aseguró que actuó como observador durante el interrogatorio y la revisión médica de las mujeres detenidas en Irapuato

Nayeli García

Irapuato.- Tres de las 28 jóvenes que fueron detenidas durante el incendio de la presidencia municipal de Irapuato reciben acompañamiento por parte del Instituto Municipal de la Mujer Irapuatense. Así lo aseguró la directora, Georgina Aboytes. Ella llamó a no dividir y. por el contrario, a sumarse y luchar juntas por y para las mujeres.

Ante las críticas que a través de las redes sociales se han vertido en contra del Inmira, tras el papel que desempeñó durante las detenciones de mujeres, la directora aseguró que desde el primer momento el instituto estuvo dando acompañamiento. Aseguró que actuó como observador durante el interrogatorio y la revisión médica de las mujeres detenidas en Irapuato.

Lee también: Así fue la violencia ejercida por policías contra mujeres en marcha feminista en Irapuato

Foto: Eduardo Ortega

Brindan apoyo psicológico a mujeres

Compartió que tres de las jóvenes detenidas en Irapuato están siendo acompañadas. Destacó que reciben apoyo psicológico y servicios que ofrece el Inmira. Por otro lado, el instituto defendió que sí está trabajando por y para las mujeres.

“Yo quiero hacer un llamado no solo a los grupos, sino a toda la sociedad. No es momento de dividirnos. No es momento de yo soy de este grupo, yo soy de este otro grupo. Aquí lo que nos compete es seguir trabajando, seguir luchando por este tema de las mujeres. Reforzando entre nosotros y juntas podemos lograr más cosas, así separadas no, pues obviamente aquí no hay rencores, no hay absolutamente nada. Lo que queremos es trabajar, que nos dejen seguir trabajando”, expresó.

Puedes leer: Familiares y colectivos exigen liberación de detenidas en Irapuato tras protestas

Reconoció que se estará trabajando con la Policía Municipal de Irapuato para brindar capacitación en el tema de violencia de género. Se está haciendo un análisis de todo lo que sucedió y las áreas que será necesario reforzar, esto a través de una labor transversal.

“Siempre en los errores está las soluciones y eso se tiene que analizar”, enfatizó.

Además, indicó que en el caso del Programa Vivo Segura, aunque es muy bueno, pocas personas lo conocen, no saben que a través de la aplicación se puede pedir ayuda y se puede ser parte de la ayuda.

Puede interesarte: ¿Qué es el bloque negro feminista y por qué no es vandalismo?

Foto: Nayeli García

“Lo que le hace falta es difusión y es enterar a la sociedad y hacerla participe, porque el tema de seguridad es de todos y yo creo que si tomamos parte de esto y si tomamos conciencia en los momentos más críticos de violencia, es lo más importante”, detalló.