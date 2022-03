Las mujeres adultas mayores en Guanajuato son víctimas del abandono y ello conlleva el daño hasta en su salud

Scarleth Pérez

León.- Las sonrisas arrugadas y las miradas cubiertas de nube de las mujeres de la tercera edad viven en el abandono. En el Día Internacional de la Mujer, al parecer, ya no son consideradas mujeres por el hecho de ‘no servir’. Hoy los asilos o residencias para adultos mayores están llenas de ellas, de esas mujeres que pocos recuerdan y que muy pocos visitan.

“Son muy raras las que no tuvieron familia, casi todas tienen hijos”, platica Maricarmen Ramírez sobre sus más de 22 años al frente del asilo ‘Ángel Guardián’. Ella ha sido testigo del maltrato a viejecitas por parte de hijos, nueras y otros familiares. “Ellas (las nueras) al frente del marido las tratan muy bien y a sus espaldas hasta las golpean”, apunta.

Y es que, en estos casos, es común el maltrato de todo tipo y desde todos los frentes. Además, son frecuentes los despojos a la madre de edad vulnerable. Maricarmen, que cuidó de su madre hasta que llegó a los 100 años y falleció, dice que no se explica cómo los hijos pueden ser ingratos.

En las residencias para adultos mayores las visitas de los familiares son consideradas aconteceres históricos. En el Ángel Guardián, de las nueve mujeres residentes, solo a una le hablan diario y a otra la visitan semanalmente. Las demás reciben visitas esporádicas y ni hablar de los dos ancianitos que resguardaron de la calle. A ellos, ni su familia quiere.

“Visitan a Camerina —ella no está ahorita, la llevaron al médico—. A Lucita la visitan muy esporádicamente, pues de las hijas, una está enferma. A Lupe, la que viene es su sobrina, pero nada más cuando tiene cita con el médico y un hermano, pero muy rara vez (…)”. Así lo platicó Carmelita, la enfermera cuidadora.

Las historias de Maricarmen son tristes. El abandono de los viejecitos por parte de la familia siempre existirá al llegar a un asilo. Sólo “los depositan” para asegurarse que los cuiden de acuerdo a sus necesidades. Sin embargo, no les importa mantener el vínculo y el acompañamiento en una edad en la que vuelven a ser niños. Incluso, juegan con sus sueños.

La promesa de nena

Foto: Scarleth Pérez

Nena es una maestra jubilada que toda la vida trabajó y vivió en la Ciudad de México. A ella su movilidad se le complicó cuando le detectaron tumores en la cabeza. Después de dos cirugías para extirparlos, dejó de caminar.

Un día, su hermano llegó, vendió todas las pertenencias de Nena y la trasladó a León, directo al Ángel Guardián.

“Te quedas sola porque ya no tienes ni hermanos ni hijos ni nada. Estás solita. Toda mi vida se desapareció en un santiamén porque llegó mi hermano y me vendió todos mis muebles, todas mis cosas, no tengo nada. De hecho, en sí, estoy sola, estoy más sola porque no tengo muebles, ya no tengo casa, ya no tengo nada”, platica Nena, con voz triste.

Nena siempre deseó poder vivir su vejez junto a sus primas que viven en España. Aunque su memoria ya empezó a fallar, Nena vive esperando el siguiente mes para viajar a Europa, su hijo le prometió que le compraría el vuelo y que él mismo la acompañaría. Pero Maricarmen no tiene información al respecto; la estadía de Nena en el asilo es por tiempo indefinido.

Hasta agotar la memoria

Foto: Scarleth Pérez

“Sí tenemos una perdida considerable de deterioro cognitivo en personas que están en situación de abandono y que están en un asilo con malas condiciones. Sí representan un deterioro cognitivo considerable, principalmente en la memoria. El cuerpo intenta bloquear todas estás malas experiencias que está teniendo o está viviendo y a cualquier persona nos puede pasar. Si de pronto van y te encierran en una casa y dejas de ver a todo tu entorno social, tu cuerpo va a responder y va intentar salvarte de la situación negativa que estás viviendo en ese momento. Es por eso que empiezan a perder funciones cognitivas como la memoria, la orientación y poco a poco todo, todo se va a ir deteriorando”.

El deterioro cognitivo en un adulto mayor existe en 7 de cada 10, de los dos millones que viven solos en México, explica la gerontóloga Jocelyn Guadalupe Cervantes. Pero las mujeres son quienes más sufren el abandono en la vejez, pues dedicaron toda su vida a cuidar de alguien más.

“En la mamá repercute el fragmento de este lazo emocional familiar porque básicamente dedican toda su vida. Desde que son madres dedicaron su vida al cuidado de otra persona antes que el de ellas mismas. Cuando de pronto son ellas las que necesitan cuidado, las abandonan”, explica la especialista.

Mujeres adultas mayores en Guanajuato: ¿cómo viven el abandono de los hijos?

Las mujeres adultas mayores en Guanajuato pueden sufrir deterioro cognitivo. Foto: Scarleth Pérez

Culturalmente en sus tiempos era “el hombre se dedica a lo económico y la mujer al cuidado”. Todavía aún existe mucho este rol, contextualiza Jocelyn, “afortunadamente empieza a cambiarse. Pero todavía está marcado que si los hijos están mal, la mamá los lleva al doctor, la mamá procura el bienestar (…) obviamente esto hace que tengan un lazo mucho más fuerte con la mamá que con el papá”.

“La mamá asegura la parte biológica y psicológica. Es la que da más amor, los llevaba al parque, daba permisos, en sus épocas el papá siempre fue el de carácter fuerte”.

Jocelyn explica que “por muy buen entorno que tengan, si su familia no los procura (…) no va a funcionar. Primero tendremos una depresión mayor, que es muy común en el adulto mayor”.

En ese momento, el abandono es evidente, cuando el juicio se escapa poco a poco de la memoria. Si nos ponemos empáticos, dice Jocelyn: “el pensar de un adulto mayor es: ¿para qué querrías estar aquí si ya has perdido bastante?”.

“¿Qué pasa cuando la persona adulta mayor se da cuenta de que se está deteriorando? A parte de que lo tratan mal, que su familia no lo está visitando, se da cuenta que ya no es la misma. Se da cuenta que ya no puede poner atención a las cosas. Su cerebro quiere decir algo, pero su boca ya no lo puede expresar. Obviamente esto nos lleva a una depresión fuertísima a una decadencia donde ellos pierden la ilusión de vivir”, finaliza.

La cifra nacional es de 16 millones de adultos mayores en México y alrededor del 2% de esta cifra viven solos. De este porcentaje, 7 de cada 10 registra un deterioro cognitivo, según el INEGI al 2019. Para el 2050, la población de adultos mayores será de 33 millones de mexicanos, esto representará la mayoría del resto de la población.

