Mujer sin hogar ofrece su primer concierto de ópera tras volverse viral

Captada en video cantando en una estación de metro vacía, la mujer fue apoyada para encontrar una casa y hasta un contrato con una empresa discográfica

Redacción

Estados Unidos.- La cantante de ópera sin hogar, Emily Zamourka realizó su primer concierto público desde que se volvió viral en un video capturado en una estación de metro.

La cantante de 52 años actuó en la presentación del cartel histórico de Little Italy en el centro de San Pedro el sábado ante una audiencia en vivo que la elogió con un estruendoso aplauso.

La cantante rusa solo interpretó una canción, la misma aria de Puccini que interpretó en el video viral por el que se hizo famosa.

Después de su actuación, agradeció al público por escuchar y concientizó sobre la crisis de las personas sin hogar en California.

Zamourka ha estado sin hogar en Los Ángeles durante dos años, pero se disparó a la fama cuando un oficial de LAPD publicó un video de su canto en una estación de Metro Purple Line en Koreatown en las redes sociales que la muestra cantando el aria impresionante el 26 de septiembre.

Ella dijo que terminó en las calles después de que su violín, que solía tocar en las calles por dinero, fue roto por un vándalo.

Después de su momento de fama viral, el productor nominado al Grammy, Joel Diamond, anunció que quería firmar un contrato discográfico con ella.

“En realidad le escribí un memorando de trato y ni siquiera la conozco”, dijo a Good Morning America , Diamond, CEO y presidente de Silver Blue Records . ‘Nunca he hecho eso toda mi vida. Es una locura.’

Dijo que quiere producir una combinación de música de baile clásica más electrónica con ella y quiere titular Paradise.

‘Tengo dos pistas listas para usar que he estado sosteniendo. No tenía un artista, así que es el ajuste perfecto ”, dijo.

Una página de GoFundMe para ayudar a Zamourka a salir de las calles y conseguirle un nuevo violín ha superado los $ 72,000 hacia la meta de $ 75,000.

Zamourka se mudó de Rusia a los Estados Unidos hace 24 años y terminó en las calles cuando sufrió graves problemas de salud y tuvo que pagar sus facturas médicas.

El artista, que enseñó lecciones de piano y violín, se vio obligado a realizar numerosos trabajos mientras trabajaba en autobús para llegar a fin de mes.

Zamourka reveló que su vida se descarriló hace dos años cuando un vándalo destruyó su violín, y con ello su medio para ganar dinero.

RT @IntheNow_tweet: The mysterious "subway soprano" has been identified as Emily Zamourka, a 52-year-old immigrant from Russia #LosAngeles pic.twitter.com/ESmRBFsFuO

— BKELECTRICSERVICES (@BKELECTRIC1) October 6, 2019