Mujer reporta que intentaron arrebatarle a su hijo en Jardín Embajadoras

Redacción

Guanajuato.- Padres de familia de alumnos de escuelas de educación básica están alertando sobre extremar precauciones con sus hijos y estar alertas ante cualquier situación sospechosa que ponga en riesgo a los menores, esto luego de que la mañana de este miércoles por el jardín Embajadoras se dijera que alguien intentó llevarse por la fuerza a un niño.

El hecho no está confirmado por la Secretaria de Seguridad Ciudadana; sin embargo al lugar arribaron elementos de policía vial que se encontraban cerca del lugar de los hechos y policías preventivos quienes se hicieron cargo.

La mujer afectada, de quien se desconocen datos, dijo no haber visto bien a la persona que le jaloneó a uno de los niños que llevaba en el intento de arrebatárselo.

Algunos que pasaban por el lugar vieron a la mujer que estaba nerviosa y llorando por lo que se acercaron a ayudarla para también llamar a la policía.

Aunque las autoridades de seguridad capitalinas no han dado una versión oficial del tema, por parte de los directivos de algunas escuelas ya han girado instrucciones a los maestros para que no entreguen a ningún niño si no llega un adulto con gafete que acredite estar autorizado para llevárselos. Se les pidió que se puntualice sobre la hora de entrada y salida para evitar que los pequeños se queden más tiempo del que deberían.

Se debe mencionar también que a partir de esta semana, por parte de la Secretaria de Seguridad Ciudadana a través de la Patrulla Escolar, se reforzó el operativo de prevención y vigilancia afuera de los planteles, que tiene como objetivo garantizar las seguridad de los que acuden a las escuelas en la ciudad.

G.R