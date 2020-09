Mujer rechaza a pretendiente y él arremete contra toda la familia; mata al padre y a la joven

Redacción

México.- Luego del enfrentamiento entre productores y elementos de la Guardia Nacional en la presa La Boquilla, en donde murió una mujer y un hombre resultó herido, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se encubrirá a nadie y si se comprueba que hubo abuso de autoridad se castigará a los responsables.

En conferencia, el mandatario indicó que las autoridades de las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y la Guardia Nacional tienen la recomendación de siempre decir la verdad por delante.

“Nosotros no vamos a encubrir a nadie, no somos iguales. Si hay un abuso de autoridad, si se comete un crimen, se tiene que castigar a los responsables. No vamos a ocultar los hechos, tenemos que decir la verdad, esa es la instrucción, esa es la recomendación que tiene tanto en la Sedena, como en la Marina, Guardia Nacional, la verdad por delante siempre la verdad.

“No ocultar nada y que cada quien asuma la responsabilidad que le corresponde”, dijo.

Con información de El Universal

