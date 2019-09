Mujer que ‘liberó’ a gallinas de ser violadas, afirma que la caña de pescar es un arma

En un video publicado en Facebook, la integrante del colectivo ‘Almas veganas’ afirma que los peces sufren de especismo, una discriminación por especie

España.- Luego de que se viralizara el video en el que el colectivo español Almas Veganas aboga por separar a las gallinas de los gallos, en el foco de atención ahora están sus declaraciones sobre la pesca.

“La pesca no es deporte, es un asesinato” y “la caña de pescar es un arma de matar, otra arma más de este sistema capitalista, opresor para matar animales y utilizarlos como recursos”, denuncia la vegana Fanny, integrante del santuario animal español Almas Veganas, en uno de sus videos en el que carga contra la discriminación por especie, conocida como especismo.

La joven asegura que los peces “son libres” y “tienen todo el derecho” de seguir viviendo “sin que nadie venga a matarles“.

“No necesitamos comer animales. ¿Que están buenos? Pues vale, están buenos, a lo mejor las humanas también. Es que no es justo, un sabor no vale más que una vida, no necesitamos utilizar animales para nada, ni para comer ni para vestir ni para experimentación ni para ocio”, constata Fanny en el video publicado en Facebook por LegalFishingWorldWide el pasado domingo.

La activista insiste en que los animales tienen derecho a vivir en su hábitat natural y a su forma: “No porque no estén creando ciudades, tecnologías o hablen como nosotras no significa que no tengan sus derechos —como individuos que son— a vivir de este planeta, porque no es nuestro”. “¿Qué nos creemos? ¿Que no tienen sentimientos, que no tienen sistema nervioso, que no tienen ganas de vivir? No nos engañemos, que no te engañen”, reclamó.

¡Ya no se puede pescar! Pescar es matar.#Especismo #VegansAreSoFuckingWeird Publicado por Legal Fishing WorldWide en Domingo, 1 de septiembre de 2019

Con información de RT en Español

