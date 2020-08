Mujer irrumpe en boda y le dice al novio que espera un bebé suyo

Redacción

Líbano. – Los videos de los momentos en que se ven las consecuencias de la explosión en Beirut han estado rondando en internet, centrándose en lo que las actividades cotidianas que hacían las personas en ese instante: uno de ellos se hizo viral por mostrar cómo una abuelita en medio de los escombros comienza a tocar el piano.

Quizá para conservar la calma o tener paz no se movió de ahí pese a que su casa estaba hecha pedazos, hay quienes compararon su reacción con la película de ‘El Pianista’, otros mencionaron que es imposible contener las lágrimas.

An Elderly Lebanese Woman plays the piano amid the rubble in her house💔

We will never lose hope! #Lebanon #LebanonExplosion #بيروت_في_قلوبنا #بيروت_لبنان pic.twitter.com/d2Z9A83ubD

— Raefah Makki رئيفة مكّي (@Raefah) August 5, 2020