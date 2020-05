Mujer intenta vender a su hija en Facebook, ¡pedía 90 mil pesos!

Redacción

Puebla.- Autoridades ministeriales realizan la investigación de una mujer que presuntamente intentó vender a su hija en una página de Facebook por 90 mil pesos.

Según se relata el Periódico Central, la publicación fue eliminada de inmediato que comenzaron las críticas, sin embargo se alcanzó a difundir rápidamente en redes sociales hasta que llegó a las autoridades.

En la publicación de la página Mercado Libre de Teziutlán y Atempan, la mujer identificada como Renata N., de 21 años, publicó un anuncio con la imagen de la pequeña en el que daba la explicación de su decisión y el dinero que pretendía.

“Vendo a mi hija no puedo mantenerla, mi marido se fue con otra mujer y me dejó a la bebé el desgraciado, y yo no quiero a ningún niño. Yo quiero vivir todavía mi vida, soy bien joven para mantener a chamacos que no quiero, mínimo 90 mil”, dice la publicación

De acuerdo a las fuentes, la mujer habría incurrido en tráfico de menores en grado de tentativa, si es que no logró concretar la venta de su hija de tres meses de edad.

La oferta causó indignación de muchos quienes se lanzaron contra la joven madre por hacer negocio con su hija.

Se detectó que la mujer dio de baja sus redes sociales y las autoridades ministeriales de esa región realizan las investigaciones.

RC