Una mujer se hizo viral luego de anunciar que festejará sus 35 años con una mefa fiesta estilo XV años en el mes de mayo

Redacción

Coahuila.- Una mujer se volvió viral luego de anunciar que celebrará su cumpleaños número de 35 a lo grande pues al parecer no tuvo fiesta de XV.

La mujer compartió un video a Facebook donde se ve el hashtag “Treinta y Cincoañera” y de fondo la canción de ‘Tiempo de Vals’ de Chayanne.

La mujer comenzó a invitar a las personas a su gran celebración que hará a su modo.

Te puede interesar: Captan momento en que mujer sobrevive luego de ser atropellada

Mujer festejará fiesta de XV años

Anunció que en su fiesta de 35 años, tendrá cinco grupos musicales y será el próximo 28 de mayo en punto de las tres de la tarde.

La usuaria se ha hecho viral luego del anuncio de que celebrará su cumpleaños 35 como si fueran una fiesta de XV años.

Durante el video enlisto lo que incluirá su fiesta de 35:

Una cabalgata por su calle

Un vestido ampón estilo de XV años

Los carros de sus invitados

Asado

4 grupos musicales

Vals de XV años

La esperada fiesta se llevará será en Coahuila, tendrá temática de color, pues se les pidió a los invitados asistir únicamente de blanco o de negro.

Asimismo, la cumpleañera hizo una aclaración para todos aquellos que pertenezcan a la comunidad LGBTI. En lugar de ir de color negro o blanco, deberán asistir a modo de XV años en color rosa.

La mujer celebrará su cumpleaños como fiesta de XV porque siempre fue su sueño celebrarlo así cuando era pequeña.

“Me voy a cumplir mi sueño de tener mi fiesta de XV y ni me importa que me digan que me veo muy ridícula o que vayan a decir que se ve súper mal, ¡no me importa! Que ridícula la que no cumpla sus sueños”, dijo la cumpleañera.

Lee también: Luchador se rompe el cuello durante un ‘show’ en vivo de la WWE

SZ