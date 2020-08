Mujer entra a casa y trata de raptar a un bebé, cámaras lo captan

Agencias

Ginebra.- El titular de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que espera que la pandemia del Covid-19 pueda ser controlada en “menos de dos años” y sea menos longeva que la gripe española de 1918, que causó decenas de millones de muertos en ese período de tiempo.

“Esperamos acabar con esta pandemia en menos de dos años. Sobre todo, si logramos unir nuestros esfuerzos (…) y, utilizando al máximo los recursos disponibles y esperando que podamos disponer de herramientas suplementarias como vacunas, pienso que podremos acabar con ella con un plazo más corto que el de la gripe de 1918”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa.

Brasil es el segundo país con más contagios del mundo, con 3.45 millones casos confirmados y más de 111 mil muertes, pero la OMS indicó que la curva de infecciones ha empezado a estabilizarse.

“La situación en Brasil de algún modo se ha estabilizado en términos del número de infecciones detectadas por semana y ciertamente la presión debe haber bajado en los servicios de cuidados intensivos”, sostuvo el director de Emergencias de la OMS, Michael Ryan

La aceleración de los casos se ha detenido en varias regiones y hay “un claro descenso” en otras, agregó.

Ryan sostuvo que Brasil está en un momento crucial “en el que parece que las cosas pueden mejorar” y animó a las autoridades a aprovechar este momento para hacer lo necesario para que esta tendencia se confirme.

Los niños y el uso de mascarillas

Ante el inicio del año escolar, varios países europeos que sufren rebrotes de coronavirus están imponiendo medidas de protección suplementarias, como Francia, que acaba de disponer el uso obligatorio de mascarillas por parte de los alumnos a partir de los once años.

Acerca de la pertinencia de tal medida, Ryan defendió la utilidad de las mascarillas “para romper las cadenas de transmisión” del virus, aunque todavía no existe consenso científico sobre el rol de los niños como transmisores.

No obstante, la jefa de la célula técnica de lucha contra la pandemia en la OMS, María Von Kerkhove, sostuvo que hay estudios que indican que los niños más pequeños transmitirían menos el virus que los adolescentes.

Advierte Gates sobre pandemia

La enorme presión existente sobre los sistemas de salud de todo el mundo durante la actual pandemia de coronavirus hace que sea más difícil para la humanidad luchar contra la propagación de la malaria, recordó el cofundador de Microsoft, Bill Gates, en una publicación de su blog.

El multimillonario estadounidense considera que, a medida que la COVID-19 se propaga por todo el mundo, “es importante recordar que el animal más mortífero del mundo no se ha tomado un descanso durante esta pandemia”. “Los mosquitos no mantienen el distanciamiento social. Y no usan mascarillas. Los mosquitos pican todas las noches e infectan a millones de personas con malaria, una enfermedad que mata a un niño cada dos minutos de cada día”, escribió Gates.