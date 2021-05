Mujer embarazada denuncia a hermano de candidata por agresión

Redacción

México.- Kenya Mirelle, denunció que fue golpeada por Dante, su expareja y hermano de Juana Moreno Morales, candidata a diputada local del partido Redes Sociales Progresistas (RSP) por el distrito 13 de Tlaxcala.

La joven de 27 años quien tiene 10 semanas de embarazo, indicó que la familia del agresor la ha amenazado a ella y a su familia.

“Soy Kenya Mirelle Castillo Cruz. Estoy embarazada y sufrí una agresión por parte de mi ex pareja, tengo amenaza de aborto, hematomas internos, desprendimiento de placenta, tabique desviado, y esguince en cuello. Necesito ayuda de todas las personas para que esto no se quede en un carpetazo más”, dijo.

A través de un video Kenya narró que el pasado 7 de mayo, Dante Moreno llegó a su casa en estado de ebriedad, cuando empezó a gritar y agredirla físicamente, la pateó y ahorcó hasta casi dejarla sin vida.

“A la una de la mañana yo me encontraba en mi domicilio durmiendo y llegó Dante, mi expareja, con unos amigos, en estado de ebriedad y en nuestra casa siguieron tomando. Después de esto, ellos se fueron como a las 3 de la mañana. Él se queda tomando solo hasta las 4:30 – 5:00 que él sube a nuestra habitación, a lo cual me tomó de los brazos y me empieza a ahorcar”, indicó.

La joven pidió que se difundiera su caso para que no ser ignorada por las autoridades.

Asimismo solicitó el apoyo a Miguel Barbosa, ya que ella originaria de este estado y a Marco Antonio Mena Rodríguez, en virtud de que su agresor es originario del municipio de Zacatelco.

