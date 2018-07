Mujer denuncia que elementos de las FSPE golpearon a su esposo

Ante el temor a represalias, salmantina dio a conocer un presunto abuso de autoridad contra su pareja a quien acusan de robo y portación de arma; el hombre tiene traumatismo craneoencefálico, dos costillas rotas y múltiples golpes

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Presunto abuso de autoridad de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) mantienen hospitalizado a un hombre con lesiones que ponen en riesgo su vida, familiares señalan que fue retenido y acusado de robo de vehículo durante un operativo.

Ante el temor de represalias, la esposa del hombre de 25 años prefiere omitir sus datos, pues señala que fue amenazada por teléfono si hacía una denuncia del hecho.

Los familiares del lesionado señalaron que los hechos se registraron la tarde del pasado martes cuando Juan ‘N’ se dirigía a su domicilio por la calle San Antonio en la zona centro, cuando fue interceptado por elementos del Ejército que le marcaron el alto y lo revisaron sin encontrarle nada, por lo que lo dejaron ir.

Sin embargo metros adelante elementos de las FSPE lo volvieron a interceptar y lo detuvieron por presuntamente haber participado en el robo de un vehículo cuadras atrás, “nos dice que llegaron unas personas y le preguntaron que si él había sido el que había cometido el robo y les dijeron que no, aun así se lo llevaron a barandilla no sin antes propinarle una golpiza, y hasta casi las siete de la noche lo trasladaron al Hospital General”.

María ‘N’, esposa del lesionado, señaló que de acuerdo al diagnóstico médico el hombre presenta traumatismo craneoencefálico en segundo grado, dos costillas rotas y múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que se indicó realizar una tomografía, pero ya van tres días desde los hechos y no se la han realizado.

“Yo acudí al Ministerio Público y no me dejaron presentar la denuncia que porque tenía que hacerla él, pero en ese estado cómo, además de que se le sigue acusando del robo y que portaba un arma de fuego cuando no era así, de otra manera lo hubieran detenido los militares antes”.

La mujer mencionó que su esposo es jornalero y además ayuda a su papá en un taller mecánico, “hace trabajos aquí y allá, pero no se dedica a robar, lo que queremos es que se haga justicia porque no es posible que porque son autoridad pueden golpear de esa manera a una persona”.

Finalmente los familiares del lesionado señalaron que insistirán en interponer la denuncia además de solicitar copias del expediente de la carpeta de la investigación para que un abogado particular le dé el seguimiento correspondiente y brinde la información real, para que los elementos policiacos involucrados sean sancionados y se repare el daño al lesionado.

MEJZ*