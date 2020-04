Mueven ambulancias por falsos reportes de Covid-19

Nancy Venegas

Irapuato.- Pese a que la afluencia de pasajeros disminuyó más del 60 %, hasta este miércoles, los empresarios del transporte público de Irapuato no contemplaban la posibilidad de interrumpir el servicio. La medida se implementaría solo en caso de que las autoridades sanitarias lo instruyan como medida para prevenir contagios por coronavirus.

“Nosotros pensamos que nos debemos al usuario, si hay pocos usuarios, les damos el servicio porque nos debemos a ellos y si aún hay poquitos usuarios es porque necesitan el servicio, hay que estar con ellos en las buenas y en las malas…

“Mientras no haya una contingencia mayor no hemos decidido parar en este momento, solamente que haya una orden de arriba pararemos, si no seguiremos dando el servicio a la gente que lo necesite porque es cuando se necesita, aunque los camiones vayan con 4 con 8 personas seguiremos dando el servicio a la gente”, dijo Ramón García Troncoso, vocero de los transportistas, al hablar de la posibilidad de suspender temporalmente el transporte público.

Desde que se declaró oficialmente la alerta sanitaria por Covid-19, la afluencia de pasajeros en las unidades del transporte público se redujo, hasta este miércoles la demanda por el servicio disminuyó al menos 60 %.

“Ahorita andamos trabajando a un 30, 35%, estamos espaciando las frecuencias de salida de los camiones, hasta el viernes pasado iniciamos a un 50%, terminamos a un 75%, estaban saliendo las unidades cada 8 minutos, ahora salen cada 14 minutos”.

El vocero de los transportistas dijo que la situación económica del sector no es nada alentadora, pues el dinero que recaudan es insuficiente para cubrir ni siquiera el combustible que requieren los camiones para circular.

“Sobre todo va a llegar el momento en que los camiones necesitarán reparación y ¿qué vamos a hacer? Está la situación muy difícil, que Dios nos ayude a todos y pase pronto esta crisis de salud”.