Muestran solidaridad y amparo de la caravana

Centroamericanos se congratulan porque la travesía en grupo les brinda más seguridad; la caravana ha crecido en tamaño y fuerza y los migrantes se sientes más seguros de viajar hacia la frontera

Luz Zárate

Celaya.- Migrantes que van de paso por Celaya dijeron sentirse contentos por la existencia de una caravana procedente de Centroamérica que atravesará el país, pues son varias las vejaciones que sufren en su paso por México y en la frontera, sin que alguien levante la voz.

“Nosotros no venimos de viaje, no somos turistas; nosotros buscamos trabajar. Ya ni siquiera es el ‘sueño americano’, simplemente es trabajar, porque en Honduras las cosas están muy mal, allá no hay trabajo, por eso estoy aquí. Salí sólo, en el camino conocí a otros, pero igual y en algún momento me vuelvo a quedar solo. Vengo por el progreso, y qué bueno que los de la caravana están levantando la voz por todos los que vamos en el mismo camino”, comentó asimismo Nahúm González Maldonado.

A su vez, Carlos Esteban Santos Guzmán, proveniente del Salvador, señaló que el año pasado le tocó ver pasar a la Caravana del Migrante pero no se fue con ellos, pero en esta ocasión sí espera encontrarla. “¡Qué bueno que existe, para ver sí así nos ven y nos escuchan!”, dijo el viajero.

Ayer fue el décimo tercer día de travesía de la caravana de migrantes, que inició su recorrido en Honduras y que ha crecido en tamaño y fuerza, como una avalancha, en su camino hacia Estados Unidos, aunque “nosotros no podemos esperarlos, para nosotros cada día es un eslabón a nuestra meta, no podemos esperar, pero ojalá que alguien nos vea y nos escuchen”, expresó por su lado Nelson Martínez.

Asoman muestras de solidaridad

En las ciudades y aldeas, a lo largo de los caminos rurales y en las plazas de las ciudades, la caravana migratoria ha sido impulsada con el apoyo de diversos grupos, como las autoridades locales, las organizaciones comunitarias y personas que por iniciativa propia le han dado comida y agua gratis, ropa de segunda mano, pañales, mantas y pequeñas cantidades de dinero para ayudarla a seguir su viaje hacia el norte.

Y aunque avanzar dentro de un grupo tan grande es mucho más seguro que enfrentar solo los peligros del camino, los que ya cruzan por Celaya no se quedarán a esperarlos, pues podrían llegar hasta dentro de 15 días y en ese tiempo ellos ya habrían avanzado en su ruta al país vecino.

Según algunas estimaciones, la caravana está integrada por más de 7 mil personas. Algunos planean solicitar asilo en Estados Unidos, mientras que otros saben que su única posibilidad de ingresar es hacerlo de manera ilegal.

*EZM