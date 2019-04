Muestra una mirada ‘surrealista’ a través de sus pinturas

El artista presenta en el Foro Cultural 81 sus obras, las cuales han sido expuestas en diferentes galerías; el expositor José Dimitrio deja en claro su visión de un mundo que no deja de sorprenderlo

María Espino

Guanajuato.- La exposición de pintura y escultura ‘Caras vemos… Máscaras no sabemos’, es una excelente opción para los amantes del arte que visitan o viven en la capital del estado.

Esta galería es de la autoría del pintor, escultor y caricaturista José Dimitrio Gómez, artista jalisciense que muestra su arte en el Foro Cultural 81, con una exposición de 30 piezas que conforman ‘Caras vemos, máscaras no sabemos’ y que con la cual representa una mirada a la compleja naturaleza humana, siendo una experiencia donde el mundo del surrealismo está latente.

Capta la esencia

“El arte para el ser humano es como la miel para las abejas, la esencia de su ser; y para el artista, su fuerza motriz. Por esta razón quiero compartir un poco de mi arte y con él, mi visión de un mundo que no deja de sorprenderme, ya que mediante él puedo expresar y comunicar los temas humanos que me inquietan, me marcan y atormentan, pero también de los que me causan alegría y gozo, que me hacen reflexionar sobre la maravilla d estar vivo”, dijo el artista.

La muestra permanecerá hasta el próximo mes de junio en el Foro Cultural 81, al cual se ubica sobre la conocida calle de Pocitos, en el inmueble marcado con el número 81.