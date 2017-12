Muestra exalcalde su interés en la política

Entre sus aspiraciones está el que pueda ser contemplado para algún puesto llámese diputación o en el Ayuntamiento

Onofre Lujano

Acámbaro.- El exalcalde César Larrondo Díaz, de extracción panista comentó que entre sus aspiraciones está el que pueda ser contemplado para algún puesto llámese diputación o en el Ayuntamiento.

“Estoy puesto, pero con la idea de que me evalúen, y me suban a procesos para que consideren si puedo estar en una candidatura de elección popular para que pueda ser funcionario y no nada más como candidato”, expresó el expresidente de Acámbaro.

Si los resultado de esos estudios o encuestas dijeran que no, dijo que “yo creo que me haría a un lado y dejaría a otros que tiene perfiles buenos y puedan crecer en votación y los tendremos que apoyar. Me interesa el tema de la diputación federal, que es lo que luché la vez pasada, porque hay cosas que no se han propuesto”.

