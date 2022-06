De los 11 muertos por huracán Agatha, ya identificaron a 9; además de los 33 desaparecidos ubicaron a 27, pero faltan otros seis

Staff Correo

Oaxaca.- El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, informó que se han identificado 9 de las 11 muertos por huracán Agatha. Además, se redujo de 33 a 6 las personas desaparecidas.

En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que están alerta, pues existe 80% de posibilidad que en los próximos días se forme un nuevo ciclón. Murat Hinojosa informó que debido a las afectaciones se cancelan las clases en la región de la Costa, Sierra Sur y región del Istmo toda esta semana.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que después de tener 80 mil afectados en su sistema de energía y luz, hoy solo hay 25 mil 500. Se espera que a la media noche se tenga casi la totalidad de la luz restablecida.

Las clases se cancelaron toda la semana en la región de la costa de la sierra sur y la región de Istmo en Oaxaca. Murat también dio a conocer que la red federal carretera está restalecidda y que se hizo una declaratoria de emergencia para algunos municipios.

Por su parte, el secretario Luis Cresencio Sandoval informó que se está ejecutando el Plan DN-III en Oaxaca . “Se realizan las labores correspondientes para atender a la población por el paso de Agatha en Oaxaca”. También dijo que las despensas ya fueron distribuidas.

Muertos por huracán Agatha y los trabajos en la zona

Foto: Especial

Cuadrillas enteras de trabajadores y ciudadanos saca con pala, carretillas y hasta maquinaria pesada las cientos de toneladas de lodo. Algunas constructoras privadas se han sumado a las tareas para apoyar a los damnificados.

“Nos fue muy mal, perdimos todo, Barra de Copalita nunca había vivido algo así. Aquí nací, me tocó Paulina, pero entonces no creció todo [el río]. Ahora se metió a casi toda la comunidad, fue diferente”, dice Rosa Arango. Luego, muestra que toda su ropa, sus documentos, muebles y aparatos eléctricos, que han sido liberados del lodo, tratan de ventilarse. O al menos lo intenta, porque la lluvia para por ratos, pero no se detiene.

Foto: Especial

En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se establecieron seis rutas para distribuir ayuda alimentaria, una de ellas comprende a Copalita. Además, se siguen rescatando personas atrabadas y se ha intensificado la búsqueda de desaparecidos.

A su vez, la Sedena detalló que ha desplegado a 2 mil 684 elementos, ocho helicópteros, cinco aviones y 120 vehículos de tierra que cubrirán todas las rutas. El gobernador de Oaxaca dijo que se solicitó la declaratoria de emergencia para 26 municipios que resultaron afectados.

