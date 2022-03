En la conferencia de López Obrador se aseguró que no hay muertos en estadio de Querétaro tras la riña contra aficionados del Atlas

Staff Correo

Ciudad de México.- El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que no hay muertos tras riña en Corregidora. Esto, según los informes médicos y de Protección Civil, pero además pese a que en las redes se hablaba de 17 muertos.

“Ello no corresponde a la realidad”, afirmó en la sección ‘Cero Impunidad’ de la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes 7 de marzo. Reiteró que según los informes médicos, de Protección Civil y de los propios aficionados, no hay muertos, pero si tres heridos graves. Además de 10 delicados pero estables, y otros más leves, por lo que suman 25 hospitalizados.

También lee: Familia celayense sobrevive a campal en el encuentro Querétaro-Atlas

Resaltó que el tema se tratará completamente en el gobierno de Querétaro, pero que si hay disposición para apoyarlos si así se solicita.

“Felicidad no es la riqueza”: AMLO

López Obrador señaló que se debe seguir moralizando al país. Foto: AMLO

Reiteró que este tema le corresponde investigarlo al Gobierno de Querétaro, aunque durante la riña se solicitó el apoyo de la Guardia Nacional. Por su parte, López Obrador señaló que se debe “continuar moralizando al país” y atender causas de la violencia.

“La enseñanza que nos deja esto, es no dejar de moralizar a México, de insistir en que sólo siendo buenos podemos ser felices. De que la felicidad no es la riqueza o no sólo es eso sino estar bien con nosotros mismos y con el prójimo”.

En tanto, felicitó al gobierno de Mauricio Kuri por reconocer que han existido fallas en los procesos de seguridad.

“Me da gusto que el gobernador Kuri haya reconocido que hubo errores en el cuidado que se debe tener cuando un juego de esta naturaleza. Y bueno, se debe de tener cuidado en todos los juegos de futbol, por ejemplo, aquí en la ciudad hay movilización de la policía”.

¿Narco? Gobierno de Querétaro debe investigarlo

Riña entre aficionados no dejó muertos en estadio de Querétaro, aseguran.

Sobre la posible infiltración de grupos del crimen organizado en las barras, indicó que todo eso deben investigarlo los diversos gobiernos. Finalmente, hizo un llamado porque se atienda a la gente hospitalizada y se opte por la no violencia a pesar de tener diferencias.

Asimismo, llamó a trabajar para evitar la desintegración de las familias y el apoyo a los jóvenes. Así, justificó la violencia como resquicios de gobiernos anteriores.

Bajo esta premisa, no se estará responsabilizando al gobernador de la violencia ocurrida en el estadio.

Te puede interesar: #VergüenzaNacional: expresan rechazo masivo a la violencia tras campal del Gallos vs Atlas

Durante la noche, el gobierno de Querétaro informó que después de una reunión decidió suspender a cinco servidores públicos encargados del operativo. Esto, por incumplir los protocolos establecidos, así como los servicios que presta al estado la empresa que contrató Club Querétaro.

1. Se determinó cancelar a la empresa G.E.S.K9 contratada por el Club Querétaro, así como los 5 servicios adicionales que ofrece en el estado.



2. Se suspendió a 5 servidores públicos encargados del operativo del partido que incumplieron con los protocolos establecidos: — Lupita Murguía (@LupitaMurguiaG) March 7, 2022

ac