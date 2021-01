Luz Zárate

Celaya.- Personas rezando afuera de los hospitales, otros añorando que les den noticias de mejoría en el estado de salud de sus pacientes y otros lamentablemente recibiendo la noticia que su familiar falleció a causa del coronavirus Covid-19, son las escenas que se viven cada días afuera del Hospital General de Celaya, del IMSS y del ISSSTE.

Por cuarto día consecutivo, los hospitales públicos de Celaya están al 100% de su capacidad hospitalaria, de acuerdo al Sistema de Información de la Red IRAG (Infecciones Respiratorias Agudas). En la actualidad, para que se atienda a alguien contagiado de coronavirus y que requiera hospitalización dependerá de dos cosas: que den de alta a algún paciente o que alguien muera y desocupe una cama.

El panorama para el fin de semana es desalentador, pues comenzarán a requerir atención aquellos que se contagiaron durante las fiestas de Fin de Año o las reuniones de Día de Reyes, según lo relatado por médicos de las diferentes instituciones de salud pública.

Afuera del área Covid del Hospital General de Zona No. 4, una mujer leía una biblia y rezaba con mucha devoción; mientras que decenas de familiares esperaban en la calle alguna noticia de su familiar internando.

También afuera del Hospital General de Celaya se notan personas que esperan noticias de sus familiares, aunque saben que no pueden verlos, ni siquiera hablar con ellos, les hace sentir mejor estar afuera de la clínica. En la Clínica Hospital del ISSSTE y en el Hospital Materno Infantil se repite la escena. Los familiares de los pacientes saben que no pueden ingresar al hospital, incluso muchos no pueden estar en comunicación con los pacientes porque algunos de ellos están intubados, pero aun así prefieren esperar afuera.

“Yo le dije a mi papá que aquí lo esperaría y aquí me voy a quedar, no me voy a ir hasta que no salga sano”, dijo Beatriz quien relató que tuvieron la suerte de que su familiar alcanzara lugar en el Hospital General de Celaya. Afuera de los distintos hospitales, los comerciantes y empleados de los distintos negocios observan que cada día llegan más pacientes y con tristeza como varias veces al día se acerca la carroza para sacar a algún paciente que lamentablemente falleció.

Afuera de los hospitales también destaca la presencia de los agentes de las diferentes funerarias, así como las carrozas ya listas para cuando se ocupe el servicio. Los agentes funerarios platicaron que la demanda de sus servicios han aumentado en este mes de un 70 a un 80%.

Guanajuato el 2° más saturado

Guanajuato se encuentra en el segundo lugar de los estados con mayor ocupación de camas de hospitalización con un 86%, solo por debajo de la Ciudad de México (89%) y por encima del Estado de México (%). La ocupación nacional de camas de hospitalización general a nivel país es del 61%. Lo anterior fue dado a conocer por la Secretaria de Salud federal durante la rueda de presa realizada ayer por la tarde en Palacio Nacional.

