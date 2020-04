Muerte de hombre por jauría revela poca atención a situación de animales callejeros

Yadira Cárdenas

Salamanca. – La causa de muerte de cerca de un centenar de aves, entre garzas ganaderas y tordos cabeza amarilla, que aparecieron en los bulevares Faja de Oro y Morelos hace unos días, fue por intoxicación al haber ingerido alimento contaminado, esto de acuerdo a la necropsia realizada a los animales, informó el Director de Medio Ambiente del municipio, Juan Carlos Jiménez Lugo, además de señalar que por estos hechos se interpusieron dos denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Tras este hallazgo que causó preocupación entre los habitantes de las zonas, el funcionario municipal señaló que de inmediato se atendió cada situación con apoyo de otras instancias como la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SAMAOT) del estado y la Universidad de Guanajuato a través de la escuela de veterinaria zootecnista así como de la Senasica.

Dijo: “El 16 de marzo aparecieron unas garzas ganaderas en la Avenida Faja de Oro encontramos alrededor de 6 ejemplares muertas, inmediatamente interpusimos la denuncia la Profepa porque ellos son los responsables de aves tipo silvestre, y a través dela SMAOT solicitamos apoyo y se hizo la necropsia de una de ellas, se encontró que tenían una enteritis hemorrágica, es decir que habían muerto por intoxicación, entonces eso no lleva a pensar que había un agente ambiental en lo que comieron o tomaron, alguna basura echada a perder o algún cuerpo de agua”.

Este mismo resultado se obtuvo como causa de muerte de los tordos cabeza amarilla encontrados en el Bulevar Morelos frente a la colonia Villarreal, lo más preocupante ante estos hallazgos dijo, era que se tratara de alguna enfermedad transmisible, lo que no fue así, “el pasado sábado nos entregaron los resultados y no encontró ninguna enfermedad transmisible o de tipo exótica, fue la misma causa que los anteriores, esto refuerza la teoría del primer caso que comieron o bebieron algo contaminado”.

Juan Carlos Jiménez Lugo destacó que es difícil conocer el origen de este contaminante y se está trabajando en ello, además de esperar el seguimiento a la denuncia presentada ante la Profepa, además de no descartar alguna otra fuente de contaminación, finalizó diciendo lo siguiente: “mientras no encontremos la fuente todas las especulaciones son válidas, no podemos tajantemente rechazar ninguna”.

G.R