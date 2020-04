Mueren otras 3 personas en el estado por pandemia, se extiende transmisión comunitaria

Lourdes Vázquez

Guanajuato. – Para el diputado del PAN, Miguel Ángel Salim Alle, no es momento de entrar en discusión por la inseguridad que se vive en el estado ya que la preocupación se debe centrar en la contingencia sanitaria por el Covid- 19 y la crisis económica a consecuencia de ello, cuya secuela, dijo, será más riesgosa.

Esto luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó que pese al crecimiento económico que ha tenido el estado, vive sumido en una ola de violencia que impide el bienestar de sus habitantes.

Al respecto el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, envió un mensaje al ejecutivo federal y señaló que no es momento de dividir a los mexicanos, sino que se tiene que sumar en materia de salud, de economía y de seguridad, aunque esto último se debe discutir después.

Dijo: “Referente al tema de que eso (el crecimiento económico) no garantiza la seguridad, yo lo que te puedo decir es que es muy penoso que en estos momentos, yo no me voy a ir por el tema de si la seguridad creció o no creció, yo me voy a ir por el tema de que en estos momentos, no son momentos de dividir a la ciudadanía ni a los mexicanos, son momentos de sumar, no de dividir señor presidente”.

A decir de Salim Alle ante la situación delicada tanto de salud como de economía, habrá otros momentos evaluar el tema de seguridad, pues éste no es el adecuado.

Y refirió: “el tema de seguridad se tiene que evaluar todos los días, las 24 horas del día, con pandemia y sin pandemia, mi comentario es que en este momento señor presidente es momento de sumar, no de dividir, yo creo que habrá momento de discutir el tema de seguridad, ‘oiga pero la seguridad’, ya habrá otro momento, en este momento lo más importante es sacar al país en el tema de salud y de economía porque la secuela de la economía va a ser más riesgosa que el propio tema de seguridad”.

Esto pese a que, a inicios de semana, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, colocó a la entidad en el primer lugar nacional en materia de homicidios dolosos, pues en los primeros tres meses de este año se rebasaban las mil víctimas.

Al respecto Miguel Ángel Salim dijo que confía en que las autoridades estatales darán mejores resultados en el tema, sin embargo, insistió que en estos momentos, los guanajuatenses están más preocupados por el tema económico y por el tema de salud.

Modelo nacional

El legislador de Acción Nacional señaló que Guanajuato ha sido modelo en varios sentidos a nivel nacional, “ha demostrado que siempre sale adelante en crisis económicas (…) ha sido modelo en crecimiento por arriba de la media nacional en los últimos 15 años. Guanajuato está siendo el mayor productor en el tema automotriz, en donde más coches se fabrican en este país, y Guanajuato está demostrando que tiene que salir adelante en esta pandemia con el crédito de 800 millones de pesos y hoy un crédito de 3 mil millones que aprueba el Cosainseg. Todo demuestra que Guanajuato es un modelo a nivel nacional”.

G.R