Muere trabajador de La Ley y el Orden tras recibir varios disparos en el set de grabación

Redacción

Estados Unidos.- Un hombre de 31 años de edad murió en el set donde se filmaba el show de NBC ubicado en Brooklyn, Estados Unidos.

De acuerdo con los primeros informes, el ataque ocurrió alrededor de las 5:15 de la mañana del día martes 19 de julio, cuando el hombre estaba sentado en un automóvil.

El trabajador era personal de seguridad y estaba a cargo del estacionamiento donde fue atacado.

Cuando el hombre se encontraba dentro del auto, le abrieron la puerta del vehículo y le dispararon en la cara y cuello.

Asimismo se informó que durante el ataque, en el lugar, no había ningún miembro del equipo de producción y tampoco se ha confirmado si el responsable de la agresión conocía al empleado.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima quien perdió la vida cuando recibía atención médica en un hospital.

De acuerdo con el medio Just Jared, hubo una persecución para tratar de detener al responsable de este ataque, sin embargo, no se logró y hasta el momento se sabe que no hay ningún detenido.

Por su parte, la cadena NBC emitió un comunicado a través de un portavoz al medio Deadline lamentando el hecho.

“Nos entristece y conmociona la noticia de que uno de los miembros de nuestro equipo ha sido víctima de un crimen esta mañana, muriendo en consecuencia. Estamos colaborando con las fuerzas del orden locales mientras siguen investigando. Nuestros corazones están con la familia y amigos y les pedimos que respeten su privacidad durante un tiempo”.

BREAKING 🚨 – STILL A VERY ACTIVE SCENE HERE ON HENRY ST & NORMAN AVE IN GREENPOINT. THE NYPD TELLS US A 31 YEAR OLD MAN WAS ENFORCING A NO PARKING ZONE FOR A TV SHOW WHEN A MAN OPENED HIS CAR DOOR AND OPENED FIRE MULTIPLE TIMES. pic.twitter.com/dCzVoaRAT3